वाराणसी में टायर किलर देख वापस लौटने लगी हैं गलत दिशा में पहुंचने वाली गाड़ियां, आप भी अलर्ट रहें

वाराणसी में अब गलत दिशा में ड्राइविंग रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने टायर किलर का इस्तेमाल शुरू किया। लहरतारा फ्लाईओवर पर लगाए गए इस उपकरण से गलत दिशा में जा रहे वाहन वापस होने को मजबूर हो गए। एडीसीपी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई।

जागरण संवाददाता, वाराणसी।: लहरतारा फ्लाईओवर से बउलिया चांदपुर की ओर गलत दिशा में जाने वाले वाहनों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व लगाए गए टायर किलर का उपयोग शनिवार को शुरू कर दिया। पहले दिन सही दिशा से भी गाड़ियों को पार कराने में चालक हिचकते रहे, जिसके कारण एडीसीपी अंशुमान मिश्र व ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनुराग त्यागी को मौजूद रहना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ चालक गलत दिशा में गाड़ियां लेकर पहुंच आए थे, लेकिन टायर किलर देख उन्हें बैरंग होना पड़ा। एडीसीपी ने बताया कि सेंट्रल जेल से फुलवरिया-लहरतारा जाने वाले मार्ग पर गाड़ियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत चार पहिया तथा दो पहिया वाहन फुलवरिया ओवर ब्रिज तिराहा से दाएं मुड़कर बउलिया तिराहा की तरफ पहुंच जाते थे, जिससे ओवर ब्रिज पर जाम लग जाता था। गलत दिशा में जाने वाले वाहनों को रोकने के लिए मोबाइल बैरियर लगाने संग वाहनों का चालान भी किया जाता था।