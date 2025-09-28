Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में टायर किलर देख वापस लौटने लगी हैं गलत दिशा में पहुंचने वाली गाड़ियां, आप भी अलर्ट रहें

    By Rakesh Srivastava Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:47 AM (IST)

    वाराणसी में अब गलत दिशा में ड्राइविंग रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने टायर किलर का इस्तेमाल शुरू किया। लहरतारा फ्लाईओवर पर लगाए गए इस उपकरण से गलत दिशा में जा रहे वाहन वापस होने को मजबूर हो गए। एडीसीपी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    टायर किलर देख वापस हुईं गलत दिशा में पहुंचीं गाड़ियां।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी।: लहरतारा फ्लाईओवर से बउलिया चांदपुर की ओर गलत दिशा में जाने वाले वाहनों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व लगाए गए टायर किलर का उपयोग शनिवार को शुरू कर दिया। पहले दिन सही दिशा से भी गाड़ियों को पार कराने में चालक हिचकते रहे, जिसके कारण एडीसीपी अंशुमान मिश्र व ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनुराग त्यागी को मौजूद रहना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुछ चालक गलत दिशा में गाड़ियां लेकर पहुंच आए थे, लेकिन टायर किलर देख उन्हें बैरंग होना पड़ा। एडीसीपी ने बताया कि सेंट्रल जेल से फुलवरिया-लहरतारा जाने वाले मार्ग पर गाड़ियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत चार पहिया तथा दो पहिया वाहन फुलवरिया ओवर ब्रिज तिराहा से दाएं मुड़कर बउलिया तिराहा की तरफ पहुंच जाते थे, जिससे ओवर ब्रिज पर जाम लग जाता था। गलत दिशा में जाने वाले वाहनों को रोकने के लिए मोबाइल बैरियर लगाने संग वाहनों का चालान भी किया जाता था।

    लेकिन यह प्रयास भी चालकों को गलत दिशा में (बउलिया की तरफ) जाने से रोकने में नाकाफी साबित हुआ। जिसके बाद टायर किलर लगाया गया है, जो गलत से पार होने पर उसके टायर को फाड़ देगा। इंसपेक्टर अनुराग त्यागी ने बताया कि ऐसा ही प्रयास हमलोग अन्य जगहों पर भी करेंगे क्योंकि सर्दियों में कोहरे के समय गलत दिशा में ड्राइविंग से हादसे की घटनाएं बढ़ जाती हैं।