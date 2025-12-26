Silver Price Today: वाराणसी में चांदी की कीमतों में उछाल, सर्राफा बाजार में सन्नाटा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सोने के बाद अब चांदी की बढ़ती कीमतों ने भी बनारस के सर्राफा बाजार की चिंता बढ़ा दी है। कभी काशी की महिलाओं की पहचान रही रेशमी पाजेब, पायल और बिछिया की झंकार अब बाजारों से लगभग गायब हो गई है। गोदौलिया, चौक, विश्वेश्वरगंज जैसे प्रमुख सर्राफा इलाकों में ग्राहकों की आवाजाही कम होने से दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी माह में चांदी की कीमत करीब 80 से 90 हजार रुपये प्रति किलोग्राम थी। 15 दिन पहले यह बढ़कर 1.75 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई, जबकि शुक्रवार को दाम 1.95 लाख रुपये और शनिवार को 1.98 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक जा पहुंचा।