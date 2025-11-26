वाराणसी के इस इलाके में फिर टूटा बंद मकान का ताला, लाखों की संपत्ति पार

जागरण संवाददाता, रामनगर। नगर स्थित भीटी मलियाखाले क्षेत्र में चोर बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति समेट ले गए। बिहार प्रांत के सासाराम निवासी शंकर लाल सिंह आठ वर्ष से मलियाखाले में मकान बनवाकर रहते हैं। एक निजी विद्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत शंकर लाल रविवार की शाम वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए अपनी पत्नी सविता श्रीवास्तव के साथ पटना स्थित ससुराल गए थे।

मंगलवार दोपहर उनके रिश्तेदार व उनकी कालोनी में ही रहने वाले उदय लाल सिन्हा जब उनके घर पहुंचे तो घर के बाहर का ताला टूटा देख दंग रह गए। वह जब मकान के अंदर पहुंचे तो देखा कि घर दो कमरों के ताले टूटे पड़े थे। कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। एक कमरे में रखी आलमारी व दूसरे में रखे बक्से का ताला टूटा था।