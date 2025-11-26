वाराणसी के इस इलाके में फिर टूटा बंद मकान का ताला, लाखों की संपत्ति पार

Language
    रामनगर के भीटी मलियाखाले में चोरों ने एक बंद घर में ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति चुरा ली। मकान मालिक शंकर लाल सिंह, जो बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं, अपनी पत्नी के साथ पटना गए थे। रिश्तेदार उदय लाल सिन्हा ने घर का ताला टूटा हुआ पाया और पुलिस को सूचित किया। चोर जेवरात, सिलिंडर और बाइक ले गए। पुलिस ज्यादातर मामलों को सुलझाने में विफल रही है।

    जागरण संवाददाता, रामनगर। नगर स्थित भीटी मलियाखाले क्षेत्र में चोर बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति समेट ले गए। बिहार प्रांत के सासाराम निवासी शंकर लाल सिंह आठ वर्ष से मलियाखाले में मकान बनवाकर रहते हैं। एक निजी विद्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत शंकर लाल रविवार की शाम वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए अपनी पत्नी सविता श्रीवास्तव के साथ पटना स्थित ससुराल गए थे।

    मंगलवार दोपहर उनके रिश्तेदार व उनकी कालोनी में ही रहने वाले उदय लाल सिन्हा जब उनके घर पहुंचे तो घर के बाहर का ताला टूटा देख दंग रह गए। वह जब मकान के अंदर पहुंचे तो देखा कि घर दो कमरों के ताले टूटे पड़े थे। कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। एक कमरे में रखी आलमारी व दूसरे में रखे बक्से का ताला टूटा था।

    उदय लाल ने तत्काल सूचना शंकर लाल और रामनगर पुलिस को दी। शंकर लाल पहुंचे तो बताया कि उनकी पत्नी के जेवरात आलमारी में थे, जो चोरों के हाथ लगे हैं। चोर किचन में रखा सिलिंडर व बरामदे में रखी बाइक भी चोरी कर ले गए।रामनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच निगरानी की और लौट गई।

    एक दर्जन चोरियां, एक राजफास एक का नहीं
    रामनगर में विगत दो माह में छह से ज्यारा चोरियां हुईं लेकिन पुलिस ज्यादातर का राजफास नहीं कर पाई। एक सप्ताह पूर्व पुलिस ने कुछ घटनाओं के राजफास जरूर किए थे, लेकिन जिसके घर चोरी हुई उसे बुलाने की जहमत तक पुलिस नहीं उठाई। पुलिस कमिश्नरेट में अधिकारियों की फौज है, लेकिन इस पर किसी ने सवाल करना जरूरी नहीं समझा।