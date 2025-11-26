SIR में तैनात कर्मचारी निष्पक्षता के साथ कार्य करें, लापरवाही क्षम्य नहीं, वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी ने चेताया
वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर में तैनात कर्मचारियों को निष्पक्षता से कार्य करने के लिए कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने का निर्देश दिया गया है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार मंगलवार को मंडुआडीह में विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत चल रहे गणना प्रपत्रों के वितरण, वापसी एवं डिजिटाइजेशन के कार्यों को देखने पहुंचे। सुपरवाइजर व बीएलओ से अद्यतन प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही एसआइआर को लेकर लोगों को जागरूक किया।
कहा कि आयोग के निर्देश पर संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। आप सभी मतदाता गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा कर सकते हैं। फार्म भरने की अंतिम तिथि चार दिसंबर निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी ने नियुक्त कार्मिकों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी और कर्मचारी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करें। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील की कि वे अपने गणना प्रपत्र जल्द से जल्द जमा करें। उन्होंने कार्मिकों से कहा कि फार्म भरने,संग्रहित करने और तकनीकी प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण में सावधानी बरती जाए। सूची मिलान भी सही तरीके से किया जाए।
एसआइआर कार्यक्रम में करें सहयोग : स्टांप मंत्री
स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों, नवजवानों, मतदाताओं से अपील की कि विशेष सघन पुनरीक्षण ( एसआइआर) अभियान में सहयोग करें। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म अवश्य भरें। किसी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से वंचित न रहने पाए। सभी लोग बीएलओ का सहयोग करे और जिन लोगों को फार्म अभी नहीं मिला है तो बीएलओ से संपर्क कर फार्म अवश्य प्राप्त कर ले और अपना नाम 30 नवंबर तक अवश्य रजिस्टर्ड करा लें।
