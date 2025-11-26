SIR में तैनात कर्मचारी निष्पक्षता के साथ कार्य करें, लापरवाही क्षम्य नहीं, वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी ने चेताया

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार मंगलवार को मंडुआडीह में विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत चल रहे गणना प्रपत्रों के वितरण, वापसी एवं डिजिटाइजेशन के कार्यों को देखने पहुंचे। सुपरवाइजर व बीएलओ से अद्यतन प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही एसआइआर को लेकर लोगों को जागरूक किया।

कहा कि आयोग के निर्देश पर संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। आप सभी मतदाता गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा कर सकते हैं। फार्म भरने की अंतिम तिथि चार दिसंबर निर्धारित की गई है।