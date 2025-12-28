आय तीन गुना करेगा एग्रीटेक बिजनेस पार्क, अब किसान होंगे सशक्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए आइआइटी बीएचयू ने अच्छी पहल शुरू की है। एग्रीटेक बिजनेस पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक और व्यवसाय माडल के जरिए क्षेत्र के कृषि-परिदृश्य को बदलना है। एग्रीटेक बिजनेस पार्क की रूपरेखा पर मंथन करने के लिए 28 दिसंबर को आइआइटी में बैठक होगी।

इसका उद्देश्य कृषि एवं कृषि-व्यवसाय के समग्र विकास को गति देना रहेगा। कार्यक्रम में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 100 किसान सक्रिय रूप से भाग लेंगे। कृषि वैज्ञानिक प्रो. पंजाब सिंह बैठक में शामिल होंगे। समन्वयक प्रो. सुशांत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह दूरदर्शी पहल किसानों की आय को तीन गुना करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई है। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फार लोकल नीति से प्रेरित है, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय नीतियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी कृषि परिवर्तन में बदलना है।