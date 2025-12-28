Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आय तीन गुना करेगा एग्रीटेक बिजनेस पार्क, अब किसान होंगे सशक्त

    By Sangram Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:14 AM (IST)

    आइआइटी बीएचयू पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए एग्रीटेक बिजनेस पार्क स्थापित करेगा। यह आधुनिक तकनीक और व्यव ...और पढ़ें

    Hero Image

    आधुनिक तकनीक व व्यवसाय माडल से कृषि-परिदृश्य में बदलाव होगा। -इंटनेट मीडिया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए आइआइटी बीएचयू ने अच्छी पहल शुरू की है। एग्रीटेक बिजनेस पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक और व्यवसाय माडल के जरिए क्षेत्र के कृषि-परिदृश्य को बदलना है। एग्रीटेक बिजनेस पार्क की रूपरेखा पर मंथन करने के लिए 28 दिसंबर को आइआइटी में बैठक होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसका उद्देश्य कृषि एवं कृषि-व्यवसाय के समग्र विकास को गति देना रहेगा। कार्यक्रम में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 100 किसान सक्रिय रूप से भाग लेंगे। कृषि वैज्ञानिक प्रो. पंजाब सिंह बैठक में शामिल होंगे।

    समन्वयक प्रो. सुशांत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह दूरदर्शी पहल किसानों की आय को तीन गुना करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई है। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फार लोकल नीति से प्रेरित है, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय नीतियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी कृषि परिवर्तन में बदलना है।

    यह भी पढ़ें- BHU में पीएचडी प्रवेश का गतिरोध दूर, कृषि में खुलेंगे रोजगार के अवसर

    प्रो. श्रीवास्तव ने बताया कि इस पहल के माध्यम से ग्रामीण कृषि उत्पादन को सीधे स्थानीय बाजारों से जोड़ा जाएगा, जिसके कारण किसानों का शहरों की ओर पलायन रुकेगा और उन्हें उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। एग्रीटेक बिजनेस पार्क को सफल बनाने के लिए तीन संस्थान काम करेंगे। प्रबंधन अध्ययन संस्थान नवाचारी एवं व्यावहारिक कृषि-व्यवसाय माडल विकसित करेगा।

    कृषि विज्ञान संस्थान उन्नत अनुसंधान और वैज्ञानिक विशेषज्ञता प्रदान करेगा। आइआइटी अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से किसानों, वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और उपभोक्ताओं को एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ेगा। यह समन्वित प्रयास पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में सतत, समावेशी और संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।