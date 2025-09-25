वाराणसी के मदनपुरा में आई लव मोहम्मद का जुलूस निकलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिना अनुमति के निकाले गए इस जुलूस को रोकने के बाद पुलिस ने 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। जवाब में आई लव महादेव के नारों के साथ प्रदर्शन किया गया जिसमें काशी को भगवान शिव की नगरी बताया गया।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मदनुपरा में भीड़ ने बैनर-पोस्टर संग जुलूस निकाल ‘आइ लव मोहम्मद’ के नारे लगाए। जुलूस के साथ पुलिस को न देख स्थानीय लोग डर गए। संयोगवश उधर भ्रमणशील रहे चौकी प्रभारी को भनक लगी तो भीड़ को रोकने पहुंच गए। पूछताछ में पता चला कि बगैर अनुमति जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस चार नामजद समेत 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपितों की पहचान करने में जुट गई है।

पुलिस चौकी प्रभारी ने दशाश्वमेध थाना में दी गई तहरीर में बताया कि वह पुलिस कर्मियों संग मदनपुरा क्षेत्र में भ्रमणशील थे। उसी दौरान सूचना मिली कि मुस्लिम संप्रदाय के मौलाना शाहजेब मुहम्मदी, आवेश राजा (मदनी राजा बरकती ग्रुप), हाजी हारुन, हाफिज अब्दुल कादिर करीब 50 लोगों के साथ जुलूस निकाल रहे। जुलूस में शामिल लोगों के हाथों में ‘आइ लव मोहम्मद’ लिखा हुआ बैनर/पोस्टर था।

म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज के बीच जुलूस से आवागमन बाधित हो रहा था। जन सामान्य के लोगों को जुलूस से न सिर्फ समस्या हुई, बल्कि उनमें डर का माहौल था। पुलिस ने जुलूस को नई परंपरा की शुरुआत और दूसरे संप्रदाय के लोगों में अपना दबदबा व वर्चस्व कायम कराने के लिए जानबूझकर सौहार्द बिगाड़ने व अराजकता फैलाने का कार्य माना। स्थानीय लोगों में जुलूस निकालने जाने को लेकर आक्रोश था।

नई परंपरा शुरू की है, सख्ती से निबटनेंगे : बंसवाल काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि जुलूस निकालकर नई परंपरा कायम करने की कोशिश की गई है। त्योहारी सीजन में शांति समिति की बैठक में इसे स्पष्ट भी किया जा चुका है। इसके बावजूद जुलूस निकालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस ऐसे लोगों से सख्ती से निबटेगी।

जवाब में आइ लव महादेव अभ‍ियान कानपुर से शुरू ‘आइ लव मोहम्मद’ के बवाल की चिंगारी कई राज्यों के शहरों से होती हुई काशी पहुंच चुकी है, इस मामले में शहर के दो थाना क्षेत्रों में ‘आइ लव मोहम्मद’ का जुलूस निकालने पर कुल 70 लोगों के विरुद्ध जहां मुकदमा दर्ज हो चुका है। वहीं, बुधवार को इसके जवाब में पातालपुरी मठ के महंत जगद्गुरु बालकदेवाचार्य कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि काशी भगवान शिव की नगरी है और यहां सिर्फ एक ही नाम गूंजता है महादेव।