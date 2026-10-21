नभस्पर्शी दीप्तिमान कलाबाजियों से शुरू हुआ काशी में भारतीय वायुसेना के वीरों का शौर्य प्रदर्शन, युद्ध में वीरता की याद आई गाथा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। इतिहास को अपने भीतर समेटे काशी के आकाश में बुधवार को एक नया अध्याय लिखा गया। यह ऐसा पन्ना है, जिसे पूरा होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे, लेकिन जिसकी छाप लंबे समय तक बनारस की स्मृतियों में बनी रहेगी। हालांकि‍ बुधवार को स‍िर्फ र‍िहर्सल का ही दौर चला है।

22, 23 और 25 अक्टूबर को होने वाले भारतीय वायुसेना के हवाई प्रदर्शन की तैयारियों के बीच नमो घाट पर हुई रिहर्सल ने इस ऐतिहासिक शहर को रोमांच से भर दिया। जब भी बनारस के इतिहास की चर्चा होगी, गंगा के ऊपर आसमान में शौर्य, साहस और देशभक्ति के रंग भरने वाले इस आयोजन के पन्ने पर नजर जरूर ठहरेगी।

एक ओर गंगा की निर्मल धारा कलकल बह रही थी, तो दूसरी ओर सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम विमानों के पीछे केसरिया, सफेद और हरे रंग का धुआं छोड़कर आसमान को तिरंगे की छटा से सजा रही थी। घाटों पर 'कंधों से मिलते हैं कंधे' और 'संदेशे आते हैं' जैसे देशभक्ति गीत गूंजते रहे। गंगा, गीतों और विमानों की कलाबाजियों का यह संगम रिहर्सल का खास आकर्षण बना।