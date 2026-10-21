जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा की लहरों पर उड़ान भरते लड़ाकू व‍िमान और हेलीकाप्‍टर तो दूर से आपने देखा होगा लेक‍िन र‍िहर्सल के दौरान गंगा की लहरों पर जहां नौका संचालन बंद है वहीं पर जलयान तैनात है। दरअसल वाराणसी में एयरशो के दौरान गंगा की लहरों पर मानेकशा और विवेकानंद जैसे बड़े जलयान आयोजन के जलसारथी बने हैं। इन जलयानों पर कमांडो की भी तैनाती की गई है।

गंगा में एक ओर तो नौका संचालन सुरक्षा कारणों से बंद है तो दूसरी ओर मानेकशा और विवेकानंद जैसे बड़े जलयान से पूरे आयोजन का नजारा कहीं अध‍ि‍क स्‍पष्‍ट तौर पर देखा जा सकता है। संचालक व‍िकास मालवीय ने बताया क‍ि प्रशासन और एयरफोर्स के अध‍िकार‍ियों की ओर से दोनों जलयानों को इस आयोजन में शाम‍िल क‍िया गया है। उन्‍होंने जलयान के ऊपर से व‍िमानों और हेलीकाप्‍टर के गुजरने की तस्‍वीरों को साझा कर इसे अनोखा पल बताया।