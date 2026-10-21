एयर शो रिहर्सल के चलते इंडिगो और एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें विलंबित, विमान में बैठे रहे यात्री,नहीं मिली उड़ान की इजाजत
वाराणसी एयरपोर्ट पर एयर शो के रिहर्सल के कारण इंडिगो और एअर इंडिया एक्सप्रेस की दो उड़ानें रोक दी गईं, ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता बाबतपुर (वाराणसी)। एयरपोर्ट पर एयर शो के रिहर्सल के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। एयर शो के रिहर्सल के चलते एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) से अनुमति न मिलने के कारण इंडिगो और एअर इंडिया एक्सप्रेस की दो उड़ानों को रोक दिया गया। विमानों में बोर्डिंग पूरी हो चुकी थी और यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण उन्हें वापस विमान से उतारकर टर्मिनल लौटना पड़ा।
इन उड़ानों पर पड़ा असर:
1. इंडिगो (उड़ान 6E 6044): यह उड़ान वाराणसी से चेन्नई जाने वाली थी, जिसमें 183 यात्री सवार हो चुके थे।
2. एअर इंडिया एक्सप्रेस (उड़ान IX 1810): यह उड़ान वाराणसी से मुंबई जाने वाली थी, जिसके यात्री भी विमान के भीतर अपनी सीटों पर बैठ चुके थे।
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एटीसी से नहीं मिली अनुमति
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों विमान उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार थे और एयरलाइंस द्वारा एटीसी से टेक-ऑफ की अनुमति मांगी गई थी। हालांकि, उस समय एयर शो के रिहर्सल का समय होने के कारण (सुबह करीब 11 बजने वाले थे) सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एटीसी ने विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी।
यात्रियों के लिए की गई जलपान की व्यवस्था
उड़ान में देरी और विमान से उतारे जाने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट के टर्मिनल में इंतजार करना पड़ रहा है। एयरलाइंस की ओर से यात्रियों की असुविधा को देखते हुए उन्हें नाश्ता और जलपान उपलब्ध कराया गया है।
संबंधित एयरलाइंस के अनुसार, दोपहर 2 बजे एयर शो का रिहर्सल समाप्त होने के बाद एटीसी से हरी झंडी मिलते ही इन विमानों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा।
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