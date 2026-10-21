एयर शो रिहर्सल के चलते इंडिगो और एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें विलंबित, विमान में बैठे रहे यात्री,नहीं मिली उड़ान की इजाजत

जागरण संवाददाता बाबतपुर (वाराणसी)। एयरपोर्ट पर एयर शो के रिहर्सल के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। एयर शो के रिहर्सल के चलते एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) से अनुमति न मिलने के कारण इंडिगो और एअर इंडिया एक्सप्रेस की दो उड़ानों को रोक दिया गया। विमानों में बोर्डिंग पूरी हो चुकी थी और यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण उन्हें वापस विमान से उतारकर टर्मिनल लौटना पड़ा।

इन उड़ानों पर पड़ा असर:

1. इंडिगो (उड़ान 6E 6044): यह उड़ान वाराणसी से चेन्नई जाने वाली थी, जिसमें 183 यात्री सवार हो चुके थे।

2. एअर इंडिया एक्सप्रेस (उड़ान IX 1810): यह उड़ान वाराणसी से मुंबई जाने वाली थी, जिसके यात्री भी विमान के भीतर अपनी सीटों पर बैठ चुके थे।