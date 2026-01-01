घने कोहरे में बड़ा हादसा टला, वाराणसी-गोरखपुर हाईवे पर ट्रक पलटा

जागरण संवाददाता, चौबेपुर। कड़ाके की ठंड के साथ छाए घने कोहरे ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर को बेहद जोखिम भरा बना दिया है। चौबेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वाराणसी–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। मोलनापुर गांव के पास घने कोहरे के कारण एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे पलट गया।

राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई से कागज के रोल लादकर गोरखपुर जा रहा ट्रक जब मोलनापुर गांव के पास पहुंचा, उसी समय दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी।

ट्रक चालक ने बताया कि कोहरा इतना घना था कि कुछ मीटर आगे तक देख पाना मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन की हेडलाइट अचानक नजर आई, जिससे दूरी और दिशा का सही अनुमान नहीं लग सका। टक्कर से बचने के प्रयास में चालक ने जैसे ही स्टेयरिंग मोड़ी, वैसे ही भारी ट्रक संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे पलट गया।

हादसे के समय ट्रक में चालक समेत तीन से चार लोग सवार थे, जो पलटते ही केबिन में फंस गए। सभी ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक का आगे का शीशा तोड़कर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस दौरान किसी को गंभीर चोट नहीं आई।