Cough syrup Case: बर्तन लेकर बनारस आए ट्रक के नंबर पर बनवा लिया कफ सीरप का ई-वे बिल, 50 इलेक्ट्रानिक दस्तावेज में 27 गड़बड़
कफ सीरप मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बर्तन लेकर बनारस आए ट्रक के नंबर पर कफ सीरप का ई-वे बिल बनवाया गया। 50 इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों में से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। दो हजार करोड़ के कफ सीरप तस्करी में पुलिस जितना गहराई से जांच करती जा रही है, उतना ही उलझती जा रही है। रांची के शैली ट्रेडर्स से वाराणसी को भेजी गई कफ सीरप की लाखों शीशी के ट्रांसपोर्ट के लिए बनवाए गए ई-वे बिल में जिन ट्रकों के नंबर दिए गए है, उनमें अधिकांश वाराणसी आए ही नहीं।
एक दर्जन ट्रक वालों ने हामी भी भरी तो बताया कि हम तो बर्तन लोड कर वाराणसी गए थे। 27 ई-वे बिल में गड़बड़ी मिलने के बाद पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। इसलिए कि कफ तस्करी की जड़ें पुलिस के अनुमान से ज्यादा गहरी होती जा रही हैं।
बनारस के कारोबारी दो कदम और आगे निकले
थाना कोतवाली में 38 दवा फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपित दवा फर्मों ने आगे सात कारोबारियों के यहां कफ सीरप भेजे हैं। इनके यहां माल भेजने के लिए जिन वाहनों के नंबर से ई-वे बिल बनवाए गए हैं, वह जांच में ई-रिक्शा व बाइक के निकले हैं। इस सच्चाई के सामने आने के बाद सात और कारोबारियों की गिरफ्तारी होनी तय मानी जा रही है।
शुभम और महेश की गिरफ्तारी के लिए होंगे 50-50 हजार के इनाम
कफ सीरप तस्करी के कथित सरगना शुभम जायसवाल और रोहनिया पुलिस द्वारा आरोपित बनाए गए महेश की गिरफ्तारी के लिए जल्द ही पुलिस 50-50 हजार का इनाम घोषित करेगी। दोनों आरोपितों के खिलाफ एक सप्ताह पूर्व पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। अपर पुलिस आयुक्त राजेश कुमार सिंह के यहां इनाम की राशि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
कफ सीरप प्रकरण : सौरव व शिवा कोर्ट में नहीं हुए पेश, 22 दिसंबर की तिथि मुकर्रर
बीते 28 नवंबर को रोहनिया के भदवर स्थित जिम के नीचे बने गोदाम से बरामद पांच सौ पेटी कफ सीरप मामले में आरोपित गाजियाबाद के सौरभ त्यागी व शिवाकांत उर्फ शिवा मंगलवार को वाराणसी कोर्ट में पेश नहीं किए जा सके। कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को निर्देशित किया था, 16 दिसंबर को दोनों को कोर्ट में पेश करें। वाराणसी की कमिश्नरेट पुलिस मंगलवार को कोर्ट में पूरे दिन मौजूद रहकर दोनों आरोपितों की राहत ताकती रही।
इसलिए दोनों के कोर्ट में पेश होने के साथ ही पुलिस उनसे पूछताछ के लिए कोर्ट से पूछताछ कर पाएगी। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने रोहनिया में बरामद कफ सीरप मामले की जांच में सौरभ व शिवाकांत की संलिप्तता पाने पर विगत आठ दिसंबर को कोर्ट से वारंट बी बनवाया था।
जांच गहराई से की जा रही है। एक-एक तथ्य को खोजकर निकाला जा रहा है। पुलिस निर्दोष दवा कारोबारियों को परेशान नहीं करेगी, लेकिन गुनाह में शामिल कोई बच भी नहीं पाएगा। पुलिस की जांच एडवांस स्थिति में पहुंच चुकी है।
-गौरव बंसवाल, पुलिस उपायुक्त, काशी जोन
