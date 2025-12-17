Cough syrup Case: बर्तन लेकर बनारस आए ट्रक के नंबर पर बनवा लिया कफ सीरप का ई-वे बिल, 50 इलेक्ट्रानिक दस्तावेज में 27 गड़बड़

एक दर्जन ट्रक वालों ने हामी भी भरी तो बताया कि हम तो बर्तन लोड कर वाराणसी गए थे। 27 ई-वे बिल में गड़बड़ी मिलने के बाद पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। इसलिए कि कफ तस्करी की जड़ें पुलिस के अनुमान से ज्यादा गहरी होती जा रही हैं।



बनारस के कारोबारी दो कदम और आगे निकले

थाना कोतवाली में 38 दवा फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपित दवा फर्मों ने आगे सात कारोबारियों के यहां कफ सीरप भेजे हैं। इनके यहां माल भेजने के लिए जिन वाहनों के नंबर से ई-वे बिल बनवाए गए हैं, वह जांच में ई-रिक्शा व बाइक के निकले हैं। इस सच्चाई के सामने आने के बाद सात और कारोबारियों की गिरफ्तारी होनी तय मानी जा रही है।



शुभम और महेश की गिरफ्तारी के लिए होंगे 50-50 हजार के इनाम

कफ सीरप तस्करी के कथित सरगना शुभम जायसवाल और रोहनिया पुलिस द्वारा आरोपित बनाए गए महेश की गिरफ्तारी के लिए जल्द ही पुलिस 50-50 हजार का इनाम घोषित करेगी। दोनों आरोपितों के खिलाफ एक सप्ताह पूर्व पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। अपर पुलिस आयुक्त राजेश कुमार सिंह के यहां इनाम की राशि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।