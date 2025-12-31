BHU के छात्रों में बढ़ेगी देशभक्ति की भावना, गणतंत्र दिवस समारोह में होगी भागीदारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गणतंत्र दिवस पर रक्षा मंत्रालय ने कई तरह की आनलाइन प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का आयोजन करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। अब बीएचयू ने सभी संकायों और विभागों को आयोजन के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना मांगी है।

गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं और छात्रों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और राष्ट्र के गणतंत्र दिवस समारोह में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम विषयक निबंध प्रतियोगिता 31 दिसंबर तक होगी। प्रतिभागियों को हिंदी व अंग्रेजी में 500 से 600 शब्दों में भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता के सार को दर्शाते हुए निबंध लेखन होगा। शीर्ष तीन विजेताओं के लिए प्रत्येक को 10 हजार रुपये नकद पुरस्कार मिलेंगे। शीर्ष 200 प्रतिभागियों को एक साथी के साथ 2026 की गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ नई दिल्ली आमंत्रित किया जाएगा।