    BHU के छात्रों में बढ़ेगी देशभक्ति की भावना, गणतंत्र दिवस समारोह में होगी भागीदारी

    By Sangram Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:46 AM (IST)

    बीएचयू गणतंत्र दिवस समारोह में युवाओं में देशभक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। रक्षा मंत्रालय की सलाह पर, 'स्वतंत्रता का मंत्र ...और पढ़ें

     बीएचयू की फाइल फोटो। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। गणतंत्र दिवस पर रक्षा मंत्रालय ने कई तरह की आनलाइन प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का आयोजन करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। अब बीएचयू ने सभी संकायों और विभागों को आयोजन के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना मांगी है।

    गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं और छात्रों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और राष्ट्र के गणतंत्र दिवस समारोह में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम विषयक निबंध प्रतियोगिता 31 दिसंबर तक होगी।

    प्रतिभागियों को हिंदी व अंग्रेजी में 500 से 600 शब्दों में भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता के सार को दर्शाते हुए निबंध लेखन होगा। शीर्ष तीन विजेताओं के लिए प्रत्येक को 10 हजार रुपये नकद पुरस्कार मिलेंगे। शीर्ष 200 प्रतिभागियों को एक साथी के साथ 2026 की गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ नई दिल्ली आमंत्रित किया जाएगा।

    समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत विषयक पेंटिंग प्रतियोगिता में रचनात्मकता दर्शाते हुए स्केच, ड्राइंग व चित्र प्रस्तुत करना होगा। आयोजकों का मानना है कि इस तरह की बातचीत गंगा को जीवित नदी प्रणाली के रूप में समझने, पारिस्थितिकी, संस्कृति, आजीविका और भविष्य की पीढ़ियों का समर्थन करने के लिए अनिवार्य है।

    इसी तरह विश्वविद्यालय के आगामी स्थापना दिवस के अवसर पर, जो कि 23 जनवरी को वसंत पंचमी के दिन मनाया जाएगा, झांकी जुलूस का आयोजन होगा। विश्वविद्यालय के सभी संकायों से उत्सव में अपनी झांकियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। कार्यक्रम के लिए एक समन्वयक और एक उप-समन्वयक को नामित करने का निर्देश दिया गया है।