BHU की रैंकिंग में सुधार, शीर्ष वैश्विक संस्थानों में बनानी होगी जगह

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू ने टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में बेहतर सुधार किया है। इसके बाद भी नए वर्ष में विवि से शिक्षकों और छात्रों को कई उम्मीदें हैं। यकीनन, रैंकिंग में सुधार हुआ है लेकिन शीर्ष वैश्विक संस्थानों में जगह बनाने के लिए अपनी स्कोरिंग को और अधिक बढ़ाना होगा।

शोध की मात्रा के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता और उद्धरण संख्या को बढ़ाना होगा, जो रैंकिंग में बड़ी भूमिका निभाता है। विदेशी छात्रों और संकाय सदस्यों को आकर्षित करने और उच्च गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लक्ष्यों को पूरा करना होगा।

आइओई के तहत प्राप्त स्वायत्तता और फंडिंग का उपयोग करते हुए विकास की गति को बनाए रखने की आवश्यकता है। अपने संसाधनों से अनुसंधान और विकास के लिए आंतरिक फंडिंग को सशक्त बनाना होगा। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के बीच अनुशासनहीनता की घटनाओं को नियंत्रित करना होेगा और विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्योंकि पूर्व में छेड़खानी और बलात्कार की घटनाओं ने विवि को शर्मसार किया है।

नए चीफ प्राक्टर से इस मुद्दे पर गहराई से काम करने की आस है। चोरी, मारपीट और छिनैती की घटनाओें पर भी विराम लगाना होगा। छात्रावासों में अराजक तत्वों की पहचान करनी होगी और उन्हें हटाना होगा। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कुशलता और पारदर्शिता लाना और फैकल्टी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच के आंतरिक विवादों पर प्रभावी ढंग से लगाम लगेगा। इन चुनौतियों का डटकर सामना कर बीएचयू नए वर्ष में अकादमिक लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और वैश्विक स्तर पर देश की शिक्षा का नेतृत्व करेगा।