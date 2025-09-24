Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी से जम्मूतवी जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस किस स्टेशन से चलेगी? बलिया से चलाने का प्रस्ताव पर आया ये रिएक्शन

    By Rakesh Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:40 PM (IST)

    वाराणसी से जम्मू तवी जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस अब बलिया से नहीं बल्कि वाराणसी कैंट स्टेशन से ही चलेगी। रेलवे बोर्ड ने बलिया से चलाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया है क्योंकि वाराणसी से वैष्णो देवी जाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण ट्रेन है और लोगो में इसका विरोध भी किया था। जबकि बरेली-बनारस एक्सप्रेस को गाजीपुर से चलाने का निर्णय बरकरार है।

    prefferd source google
    Hero Image
    वाराणसी कैंट से ही चलेगी बेगमपुरा एक्सप्रेस

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। जम्मू तवी को जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस कैंट रेलवे स्टेशन से ही चलेगी। इस ट्रेन को रेलवे बोर्ड ने बलिया से चलाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बेगमपुरा एक्सप्रेस को वाराणसी के बजाए बलिया से चलाने के निर्णय का रेलवे बोर्ड को भेजे गए पत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी से मां वैष्णो देवी धाम जाने के लिए बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस महत्वपूर्ण है। इस ट्रेन में पूरे वर्ष जबरदस्त ट्रैफिक रहता है। इसके बावजूद इस ट्रेन को वाराणसी के बजाए बलिया से चलाने का प्रस्ताव आया था। बेगमपुरा ही नहीं 14235/14236 बरेली-बनारस एक्सप्रेस भी गाजीपुर से चलाई जानी थी।

    हालांकि, दोनों ही ट्रेनों के अप-डाउन में वाराणसी या फिर इसके आगे के स्टेशनों के समय में कोई फेरबदल नहीं किया गया था। इसके बावजूद लोगों में नाराजगी थी। बरेली-वाराणसी एक्सप्रेस को लेकर रेलवे ने कोई परिवर्तन नहीं किया है, जिससे उसे गाजीपुर से संचालित किए जाने का निर्णय अब भी बरकरार है। स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि एक नोटिफिकेशन बेगमपुरा को वाराणसी से ही चलाने का आया है।