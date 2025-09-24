यूपी से जम्मूतवी जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस किस स्टेशन से चलेगी? बलिया से चलाने का प्रस्ताव पर आया ये रिएक्शन

वाराणसी से जम्मू तवी जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस अब बलिया से नहीं बल्कि वाराणसी कैंट स्टेशन से ही चलेगी। रेलवे बोर्ड ने बलिया से चलाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया है क्योंकि वाराणसी से वैष्णो देवी जाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण ट्रेन है और लोगो में इसका विरोध भी किया था। जबकि बरेली-बनारस एक्सप्रेस को गाजीपुर से चलाने का निर्णय बरकरार है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जम्मू तवी को जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस कैंट रेलवे स्टेशन से ही चलेगी। इस ट्रेन को रेलवे बोर्ड ने बलिया से चलाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बेगमपुरा एक्सप्रेस को वाराणसी के बजाए बलिया से चलाने के निर्णय का रेलवे बोर्ड को भेजे गए पत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध किया था।

वाराणसी से मां वैष्णो देवी धाम जाने के लिए बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस महत्वपूर्ण है। इस ट्रेन में पूरे वर्ष जबरदस्त ट्रैफिक रहता है। इसके बावजूद इस ट्रेन को वाराणसी के बजाए बलिया से चलाने का प्रस्ताव आया था। बेगमपुरा ही नहीं 14235/14236 बरेली-बनारस एक्सप्रेस भी गाजीपुर से चलाई जानी थी।