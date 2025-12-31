Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Fog In UP: कोहरे के कारण बाबतपुर एयरपोर्ट से चार उड़ानें निरस्त, नहीं लैंड हो सका कोई विमान

    By Naushad Khan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:39 AM (IST)

    घने कोहरे के कारण मंगलवार को लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर से दिल्ली आने-जाने वाली एयर इंडिया की चार उड़ानें रद्द कर दी गईं। दोपह ...और पढ़ें

    Hero Image

    कोहरे के कारण एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की चार उड़ानें निरस्त कर दी गईं। जागरण

    जागरण संवाददाता, बाबतपुर। लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से मंगलवार सुबह घने कोहरे के कारण दिल्ली से वाराणसी आने और वापस वाराणसी से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की चार उड़ानें निरस्त कर दी गईं। स्थिति यह की दोपहर 12:30 बजे तक कोई विमान लैंड नहीं हो सका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे पहले हैदराबाद से वाराणसी आने वाला इंडिगो का विमान 6 ई 307 निर्धारित समय से करीब एक घंटे की देरी से दोपहर 12:30 बजे लैंड हुआ। इसके बाद कोलकाता से आने वाला इंडिगो का विमान करीब डेढ़ घंटे की देरी से दोपहर एक बजे लैंड हुआ। इसके बाद सभी विमान धीरे-धीरे लैंड और टेक आफ होने लगे।
    सुबह दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट ए आई 2495/2496 दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली को निरस्त कर दिया गया। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान आईएक्स 1223/1224 दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली को भी निरस्त कर दिया गया।

    चेन्नई से वाराणसी पहुंचा विमान लखनऊ डायवर्ट

    दृश्यता कम होने के कारण मंगलवार रात चेन्नई से लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आए इंडिगो के विमान 6 ई 401 को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। चेन्नई से शाम छह बजे उड़ान भर कर वह रात्रि आठ बजे के करीब वाराणसी के हवाई क्षेत्र में पहुंचा था।

    एटीसी से लैंडिंग की अनुमति मांगने पर रनवे पर दृश्यता कम होने के कारण अनुमति नहीं मिली। मौसम ठीक होने के इंतजार में विमान गाजीपुर से चंदौली के बीच करीब आधे घंटे चक्कर काटता रहा, लेकिन मौसम ठीक न होने और फ्यूल कम होने की स्थिति में उसे लखनऊ डायवर्ट करना पड़ा।

    विमान लखनऊ डायवर्ट होने के कारण जाने वाली उड़ान निरस्त कर दी गई। विमान से चेन्नई जाने वाले 218 यात्री टर्मिनल बिल्डिंग में विमान का इंतजार करते रहे लेकिन अंत में उन्हें विमान निरस्त होने की जानकारी दी गई।

    इस पर यात्री एयरपोर्ट पर हंगामा करने लगे, लेकिन एयरलाइंस अधिकारियों द्वारा उन्हें शांत कराने के बाद शहर के विभिन्न होटलों में ठहराया। वहीं चेन्नई से आने वाले यात्रियों की अगवानी को पहुंचे परिवारीजन भी एयरपोर्ट परिसर में इंतज़ार में परेशान रहे।

    यह भी पढ़ें- Varanasi Weather Update: दिखे सूरज पर कोहरे से कुम्हलाई किरणें, गलन का पलड़ा भारी

    शारजाह से वाराणसी आ रहे विमान में यात्री की तबीयत बिगड़ी, अचेत
    शारजाह से मंगलवार शाम वाराणसी आ रहे विमान आईएक्स 183 में बलिया निवासी यात्री गिरजा शंकर (65 वर्ष) तबीयत बिगड़ने से अचेत हो गए। इसकी सूचना क्रू ने पायलट को दी। विमान उस समय वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंच गया था। पायलट ने एटीसी से संपर्क कर मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी।

    मेडिकल इमरजेंसी की सूचना पर एयरपोर्ट स्थित एमआइ रूम के डा. सुजीत सिंह एंबुलेंस के साथ एप्रन पर पहुंचे। बीमार यात्री को प्राथमिक उपचार दिया और एंबुलेंस से अर्दली बाजार के इंफिनिटी केयर हास्पिटल भेजा जहां आइसीयू में भर्ती कर ईलाज शुरू किया गया।

    बीमार यात्री की बेटी और दामाद वाराणसी के रामनगर में रहते हैं। सूचना पर सीधे हास्पिटल पहुंचे। डा. सुजीत ने बताया कि विमान यात्री को संभवतः बीपी बढ़ने से ब्रेन स्ट्रोक हुआ।