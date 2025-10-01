Language
    उन्नाव के 12 केंद्रों पर 4800 अभ्यर्थी देंगे UPPSC Prelims, मुख्यालय से 25 किमी दायरे में 7 परीक्षा केंद्र

    By brajesh shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:01 PM (IST)

    उन्नाव में 12 अक्टूबर को यूपीपीएससी की पीसीएस प्री परीक्षा होगी जिसके लिए 12 केंद्र बनाए गए हैं और 4800 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा दो पालियों में होगी और केंद्रों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

    उन्नाव में पीसीएस परीक्षा के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की पीसीएस -2025 (प्रारंभिक) परीक्षा 12 अक्टूबर को होगी। जिसमें जिले केअंदर 4800 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जिला प्रशासन ने यूपीपीएससी की पीसीएस प्री परीक्षा के लिए जहां तैयारियां पूरी कर ली हैं।

    वहीं, परीक्षा से दो दिन पहले तैयारी बैठक में समीक्षा की जाएगी। परीक्षा के लिए जनपद में 12 केंद्र बनाए गए हैं। जहां 10 केंद्र पर प्रत्येक में 380 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। वहीं दो केंद्रों पर प्रत्येक में 480 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा दो पालियों मे होगी। प्रत्येक पाली दो घंटे की होगी। कुछ परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय से 25 किमी के दायरे में बनाए गए हैं।

    यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जनपद में 12 अक्टूबर को पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन से लेकर पुलिस बल तक अभी से चौकन्ना है। परीक्षा केंद्रों के भीतर से लेकर 200 मीटर दायरे तक एआई से लेकर सीसी कैमरों व खुफिया तंत्र सतर्क रहेगा। हर केंद्र पर आंतरिक निगरानी को स्टेटिक तो बाहर सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट होंगे।

    परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षक बिना पहचान पत्र के प्रवेश न पा सकेंगे। परीक्षा केंद्रों पर वह चाहे परीक्षार्थी हो अथवा कक्ष परीक्षक, किसी के पास मोबाइल नहीं रहने दिया जाएगा। परीक्षा संपन्न होने के बाद एक निश्चित स्थान पर बनाए गए काउंटर से परीक्षार्थियों के इलेक्ट्रानिक डिवाइस व अन्य व्यवस्थाएं वापस की जाएंगी।

    परीक्षा की पहली पाली सुबह 9:30 से पूर्वाह्न 11:30 तक होगी। लेकिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को डेढ़ घंटे पहले पहुंचना होगा। दूसरी पाली दोपहर 2:30 से सायं 4:30 तक निर्धारित है। परीक्षा के लिए सुबह परीक्षार्थियों को सेंटर पर रिपोर्टिंग समय आठ बजे निर्धारित है। जबकि, सुबह 8:45 पर परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वारा बंद हो जाएगा।

    इसी प्रकार दूसरी पाली में परीक्षा के लिए दोपहर एक बजे केंद्र पर पहुंचना होगा। दोपहर 1:45 के बाद परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद हो जाएगा और इसके बाद आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अपर जिलाधिकारी राजस्व सुशील कुमार गोंड ने बताया कि परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी हैं। तैयारी समीक्षा को लेकर फाइनल बैठक भी जल्द होगी।

    शहर में यह बनाए गए परीक्षा केंद्र

    शहर में अटल बिहारी इंटर कालेज बड़ा चौराहा, पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कालेज, मोती नगर, डीएसएन कालेज ब्लाक ए व बी में (इन दो केंद्र पर प्रत्येक में 480 परीक्षार्थी) एबी नगर।

    जिला मुख्यालय से दूर लगभग 25 किमी तक दूर बने केंद्र

    पीएम श्री राजकीय इंटर कालेज, चमरौली, महात्मा गांधी इंटर कालेज, सफीपुर, राजकीय बालिका इंटर कालेज, दुर्गागंज मुहल्ला नवाबगंज, निकट नगर पंचायत, श्याम लाल इंटर कालेज, नवाबगंज, निकट पक्षी विहार, राजकीय बालिका इंटर कालेज, मियांगज मार्ग शारदा नहर निकट, सफीपुर, एमआरआरएस इंटर कालेज, कस्टोलवा पुरवा, श्री आदर्श विद्यालय इंटर कालेज, अचलगंज, निकट पुलिस स्टेशन व रामनाथ इंटर कालेज, रुझिअई।

