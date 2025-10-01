दर्दनाक; बेटे की सगाई में जा रहे पिता की मौत, जहरखुरानी गिरोह ने लूटकर छीनी खुशियां

लखनऊ से बेटे की सगाई में शामिल होने जा रहे बांदा निवासी एक बुजुर्ग को जहरखुरानों ने लूट लिया और चकेरी में सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक लखनऊ के एक निजी स्कूल में कर्मचारी थे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

लखनऊ से बेटे की सगाई में शामिल होने बांदा जा रहे बुजुर्ग को जहरखुरानों ने अपना शिकार बना लिया। चकेरी में उन्हें लूटने के बाद जहरखुरानों ने उन्हें चकेरी में सड़क किनारे फेंक दिया और भाग निकले। पुलिस ने उन्हें एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराकर उनके पास से मिले कागजात के आधार पर स्वजन को घटना की जानकारी दी। जहां बुधवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

बांदा जनपद के गिरवां सौता स्योढ़ा निवासी 60 वर्षीय विजय करन वर्मा लखनऊ के एक निजी विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। परिवार में पत्नी रानी और दो बेटे अमर और अमन है। बड़े बेटे अमर ने बताया कि 28 सितंबर को उसकी सगाई होनी थी। जिसमें शामिल होने के लिए पिता विजयकरन 25 सितंबर को लखनऊ से कपड़े व अन्य सामान लेकर गांव आने के लिए चले थे। जिसके बाद 26 सितंबर को चकेरी पुलिस ने उन लोगों को फोन कर पिता के सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिलने की जानकारी दी।