दर्दनाक; बेटे की सगाई में जा रहे पिता की मौत, जहरखुरानी गिरोह ने लूटकर छीनी खुशियां
लखनऊ से बेटे की सगाई में शामिल होने जा रहे बांदा निवासी एक बुजुर्ग को जहरखुरानों ने लूट लिया और चकेरी में सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक लखनऊ के एक निजी स्कूल में कर्मचारी थे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में जहरखुरानी गिरोह ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया है। बेटे की सगाई के लिए जा रहे पिता को जहरखुरानी गिरोह ने न सिर्फ लूटा बल्कि जहरीला पदार्थ देकर मार डाला। चकेरी में उन्हें फेंककर चले गए। इस वारदात से हर कोई हैरान है। पुलिस को गिरोह की तलाश है।
लखनऊ से बेटे की सगाई में शामिल होने बांदा जा रहे बुजुर्ग को जहरखुरानों ने अपना शिकार बना लिया। चकेरी में उन्हें लूटने के बाद जहरखुरानों ने उन्हें चकेरी में सड़क किनारे फेंक दिया और भाग निकले। पुलिस ने उन्हें एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराकर उनके पास से मिले कागजात के आधार पर स्वजन को घटना की जानकारी दी। जहां बुधवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
बांदा जनपद के गिरवां सौता स्योढ़ा निवासी 60 वर्षीय विजय करन वर्मा लखनऊ के एक निजी विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। परिवार में पत्नी रानी और दो बेटे अमर और अमन है। बड़े बेटे अमर ने बताया कि 28 सितंबर को उसकी सगाई होनी थी। जिसमें शामिल होने के लिए पिता विजयकरन 25 सितंबर को लखनऊ से कपड़े व अन्य सामान लेकर गांव आने के लिए चले थे। जिसके बाद 26 सितंबर को चकेरी पुलिस ने उन लोगों को फोन कर पिता के सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिलने की जानकारी दी।
पुलिस ने विजयकरन को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस से जानकारी पाकर स्वजन एलएलआर अस्पताल पहुंचे। जहां उनका आइसीयू में इलाज चल रहा था बुधवार दोपहर इलाज के दौरान विजयकरन की मौत हो गई। चकेरी थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि जहरखुरानी के शिकार वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हुई है। पीड़ित परिवार की ओर से तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।
