    ट्रेडिंग के नाम पर महिला को साइबर ठगों ने बनाया निशाना, फर्जी एप डाउनलोड कराकर ठग लिए 81 हजार

    By Mohit Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:11 PM (IST)

    उन्नाव में एक महिला साइबर ठगी का शिकार हुई है। ठगों ने उसे फर्जी एप डाउनलोड कराकर 81 हजार रुपये ठग लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के मुहल्ला तालिब सरांय निवासी अशर काविश ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 11 से 20 नवंबर के बीच 81 हजार 789 रुपये की धोखाधड़ी होने की शिकायत की।

    पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़ित महिला ने बताया कि 11 नवंबर को महिला ने फोन कर अपना नाम मुस्कान बता खुद को एक ट्रेडिंग कंपनी का प्रतिनिधि बताया।

    शुरुआत में एक एप के डीमैट अकाउंट के जरिए ट्रेडिंग करवाई। इस पर मुझे प्रॉफिट शेयर के रूप में 40 प्रतिशत हिस्सा मिला। जिससे उस पर विश्वास हो गया। इसके बाद उसने एक एप्लिकेशन डाउनलोड करने को कहा।

    एप्लिकेशन डाउनलोड करते ही 81 हजार 789 रुपये बैंक खाते से कट गए। महिला को फोन मिलाने पर नंबर बंद जाता रहा। जिसके बाद ठगी का एहसास हुआ। सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। साइबर हेल्प डेस्क की टीम जांच कर रही है।

