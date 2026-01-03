उन्नाव की रुखसाना की हिमाचल में हत्या, गुजरात में साथ में रह रहे लिव-इन पार्टनर को ब्लैकमेल करना पड़ा भारी

संवाद सूत्र, असोहा (उन्नाव)। हिमाचल प्रदेश ले जाकर जिस रुखसाना की हत्या हुई वह असोहा क्षेत्र के सरवन गांव की रहने वाली है। उसकी शादी वर्ष 2010 में बीघापुर के ऊंचगांव सानी निवासी चांद मुहम्मद से हुई थी। मशक्कत के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने रुखसाना के मायके व ससुराल पक्ष की जानकारी जुटा, शुक्रवार दो जनवरी को रुखसाना की हत्या होने की जानकारी पिता को दी।

रुखसाना के पिता असोहा क्षेत्र के गांव सरवन निवासी मोहर्रम अली ने बताया कि बेटी अगस्त माह में रक्षाबंधन के आस पास घर से खेत जाने की बात कहकर निकली थी। जानकारी करने पर पता चला था कि दही क्षेत्र के कुमेदानखेड़ा निवासी प्रवीण के साथ वह चली गई है। बताया कि दो वर्ष पूर्व भी रुखसाना घर से उसी युवक के साथ चली गई थी। किसी तरह उसे खोजकर घर लाया गया था। ससुराल वालों ने उसकी हरकत से तंग आकर उससे दूरियां बना ली थी। जिसके बाद से रुखसाना मायके में ही रह रही थी। उसके दो बेटे 12 वर्षीय व आठ वर्षीय हैं, जो अपने पिता के पास रह रहे हैं।

शुक्रवार शाम हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने फोन कर घटना की जानकारी दी थी। पिता ने बताया कि उनके कोई बेटा नहीं था। तीन बेटियां थी। जिसमें रुखसाना सबसे बड़ी थी। असोहा एसओ एसओ फूल सिंह ने बताया कि रुखसाना के लापता होने के संबंध में उनके घरवालों ने कोई तहरीर नहीं दी थी। शिकायत मिलती है तो जांचकर कार्रवाई की जाएगी।



