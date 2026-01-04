उन्नाव-हरदोई मार्ग पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत, नहीं लगाए थे हेलमेट

जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्नाव-हरदोई मार्ग पर माखी क्षेत्र के रऊ करना चौराहे पर शनिवार रात कार की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई। दोनों हेमलेट नहीं लगाए थे। सिर में गंभीर चोट मौत की वजह बनी। कार को पुलिस ने कब्जे में लिया है। चालक भाग निकला।

माखी के रऊकरना गांव निवासी 25 वर्षीय मोहित ईंट भट्ठे पर काम करता था। शनिवार को दोस्त 27 वर्षीय नितीश कुमार के साथ रऊकरना चौराहा आए थे। रात लगभग 11 बजे बाइक से घर लौट रहे थे। चौराहा पर ही सफीपुर से उन्नाव सदर की ओर 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी।