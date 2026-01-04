उन्नाव-हरदोई मार्ग पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत, नहीं लगाए थे हेलमेट
उन्नाव-हरदोई मार्ग पर माखी क्षेत्र के रऊ करना चौराहे पर शनिवार रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्नाव-हरदोई मार्ग पर माखी क्षेत्र के रऊ करना चौराहे पर शनिवार रात कार की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई। दोनों हेमलेट नहीं लगाए थे। सिर में गंभीर चोट मौत की वजह बनी। कार को पुलिस ने कब्जे में लिया है। चालक भाग निकला।
माखी के रऊकरना गांव निवासी 25 वर्षीय मोहित ईंट भट्ठे पर काम करता था। शनिवार को दोस्त 27 वर्षीय नितीश कुमार के साथ रऊकरना चौराहा आए थे। रात लगभग 11 बजे बाइक से घर लौट रहे थे। चौराहा पर ही सफीपुर से उन्नाव सदर की ओर 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी।
जिला अस्पताल में नितीश व मोहित ने कानपुर एलएलआर अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों की मौत से परिवार के लोग बेहाल हैं। एसओ योगेश कुमार ने बताया कि कार चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
