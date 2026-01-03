Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उन्नाव में प्रेमी की हत्या मामले में प्रेमिका और नन्दोई को उम्रकैद, आठ साल बाद कोर्ट का फैसला

    By Mohit Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:30 PM (IST)

    उन्नाव में आठ साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रेमी को घर बुलाकर हत्या करने वाली प्रेमिका लैकुन्निशा और उसके नंदोई चांद अ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। प्रेमी को घर बुला अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक की न्यायालय ने आठ साल बाद शनिवार को हत्यारोपित प्रेमिका व उसका सहयोग करने वाले नंदोई को दोषी ठहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

    न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आठ साल बाद फैसला आने पर दिवंगत के परिवार को सुकुन मिला है।

    असोहा थाना क्षेत्र के ग्राम जोरावरगंज निवासी मोनू ने 16 मार्च 2017 को एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया था कि 27 फरवरी 2017 की रात उनके पिता पन्नूलाल बाजपेई संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गए। उनका मोबाइल घर पर ही मिला।

    खोजबीन के बाद भी पिता का पता नहीं चला। बेटे मोनू ने बताया था कि गांव में रहने वाली महिला लैकुन्निशा का अक्सर घर आना-जाना था। उसने पिता व महिला के बीच प्रेम संबंध होने की भी संभावना जताई थी। मोनू ने बताया कि कई बार पिता व लैकुन्निशा के बीच झगड़ा भी हुआ।

    लैकुन्निशा भी 17 मार्च 2017 से गांव से लापता है। आशंका जताई कि उसने पिता की हत्या कर शव का ठिकाने लगा दिया। एसपी के आदेश पर थाना पुलिस ने महिला लैकुननिशा व मंगा के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू की। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने लैकुन्निशां को पकड़कर पूछताछ की।

    इस पर लैकुन्निशा ने बताया कि उसने अपने नंदोई चांद अली के साथ मिलकर पन्नूलाल बाजपेई की गला घोटकर हत्या कर शव तालाब के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था। मेरे और पन्नूलाल बाजपेई के अवैध संबंधों की जानकारी उसके पति कल्लू को हो गई थी, जिसका उसके पति ने कई बार विरोध भी किया था।

    पुलिस ने समय रहते शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम करा, दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया था। मुकदमें के विवेचक दारोगा हरि मोहन सिंह ने घटना से जुडे़ हर साक्ष्य को एकत्र कर दोनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में 12 मई 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया।

    लंबे समय से मुकदमें की सुनवाई फास्ट ट्रैक न्यायालय में विचाराधीन थी। शनिवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई।

    अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील मनोज पांडेय की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने आरोपी लैकुन्निशा उसके नंदोई चांद अली को हत्या, अपहरण में दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

    मादक पदार्थ अधिनियम में दोषी को एक माह का कारावास

    उन्नाव: हसनगंज कोतवाली पुलिस ने दो नवबंर 2023 को जनपद लखनऊ के थाना काकोरी के बंदाखेड़ा गहरू निवासी राजपाल के कब्जे से 1.150 किलो मादक पदार्थ बरामद किया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था।

    अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता विनय प्रकाश शुक्ला ने बताया कि मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक खुशाल प्रसाद ने आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 17 नवंबर 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

    शनिवार को अपर जिला जज सप्तम जयवीर सिंह नागर ने साक्ष्य व दलीलों के आधार पर राजपाल को एक माह के कारावास की सजा सुना चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।