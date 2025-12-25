उन्नाव में कोहरे का कहर, रोडवेज बस और कंटेनर की टक्कर में पांच घायल
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कोहरे के कारण एक रोडवेज बस और कंटेनर की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में पांच लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उन्नाव। घना कोहरा के चलते गुरुवार सुबह बांगरमऊ-लखनऊ मार्ग पर कंटेनर और रोडवेज बस में आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बस के कंडक्टर समेत पांच यात्री घायल हो गए। सीएचसी बांगरमऊ से सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
बुलंदशहर जिला के अरनिया क्षेत्र के ईशनपुर निवासी रोडवेज बस चालक शिवकुमार कंडक्टर मैनपुरी जिले के आगरा रोड निवासी शैलेश यादव के साथ यात्रियों को लेकर दिल्ली से लखनऊ जा रहा था। गुरुवार सुबह लगभग नौ बजे बांगरमऊ-लखनऊ मार्ग पर मुस्तफाबाद गांव के पास घना कोहरा होने से रोडवेज बस लखनऊ की ओर से आ रहे कंटेनर में सामने से टकरा गई।
बस और कंटेनर का बाईं ओर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस कंडक्टर शैलेश यादव व यात्रियों में फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के नैनसुखखेड़ा निवासी प्रकाश, सुनील और सुनील की पत्नी रेनू, आसीवन क्षेत्र के रसूलाबाद निवासी उमेश घायल हो गए। अन्य सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को मार्ग से हटवाया। कोतवाल अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
