उन्नाव में कोहरे का कहर, रोडवेज बस और कंटेनर की टक्कर में पांच घायल

जागरण संवाददाता, उन्नाव। घना कोहरा के चलते गुरुवार सुबह बांगरमऊ-लखनऊ मार्ग पर कंटेनर और रोडवेज बस में आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बस के कंडक्टर समेत पांच यात्री घायल हो गए। सीएचसी बांगरमऊ से सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

