Railway News: यूपी में घने कोहरे में रेल सेवा लड़खड़ाई, राजधानी-श्रमशक्ति भी बेबस, 61 ट्रेनें लेट

जागरण टीम, कानपुर। घने कोहरे में ट्रेनों की रफ्तार सुस्त है। प्रीमियम ट्रेनें घंटों देरी से पहुुंच रही है। घने कोहरे में फाग सेफ्टी डिवाइस भी बेअसर साबित हो रही है। यह ट्रेनों की रफ्तार को नहीं बढा़ पा रही है। बुधवार को राजधानी, श्रमशक्ति, वंदेभारत, कालिंदी, बरौनी, नेताजी एक्सप्रेस सहित 63 ट्रेनें दो से 17 घंटे तक देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंची। ट्रेनों की लेट लतीफी की वजह से 1595 यात्रियों ने यात्रा निरस्त की। वहीं, इटावा, उन्नाव सहित कई स्टेशनों में भी ट्रेनें देरी से आईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



फाग सेफ्टी डिवाइस के बाद भी रफ्तार धीरे मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की चादर तनी हुई है। इसका असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है। ट्रेनों को दुर्घटना से बचाने तथा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उनको धीमी रफ्तार से चलाया जा रहा है। ट्रेनों के इंजन में फाग सेफ्टी डिवाइस भी लगाए गए हैं। ये डिवाइस लोको पायलट को यह बताते हैं कि आगे आना वाला सिग्नल हरा है अथवा लाल। कोहरे में आगे आने वाले सिग्नलों की जानकारी मिलने पर लोको पायलट को ट्रेनों की गति नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। फाग सेफ्टी डिवाइस लगे होने के बाद भी ट्रेनें 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। लोको पायलट उन स्थानों पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ा रहे हैं,जहां दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। घना कोहरा होने पर ट्रेनों को धीमा कर दिया जा रहा है।

कानपुर में ये ट्रेनें लेट बुधवार को वंदे भारत 1:37 घंटे देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुची

श्रमशक्ति 5:54 घंटे लेट रही।

कालिंदी एक्सप्रेस 8:57 घंटे देर से आई।

सियालदह राजधानी मंगलवार रात 9:12 बजे आने कि बजाय बुधवार सुबह 8:36 बजे आई।

हावड़ा राजधानी रात 9:32 बजे आना थी लेकिन यह सुबह 8:45 बजे पहुंची।

नेताजी एक्सप्रेस दोपहर 1:45 बजे की बजाय 3:51 बजे आई।

बरौनी नई दिल्ली एक्सप्रेस का समय रात 10 बजे की जगह दूसरे दिन शाम 16:18 बजे दर्शाया गया, यह ट्रेन 17 घंटे से अधिक समय तक लेट रही।

कालिंदी एक्सप्रेस शाम 6:50 कि बजाय रात 11:33 बजे आने की जानकारी दी गई।

ओवर हालिंग के लिए 27 से 29 तक बंद रहेगा लखनऊ फाटक गेट नंबर 45 एसपीएल पर ट्रैक की ओवर हालिंग का कार्य किया जाएगा। इस दौरान खपरा मोहाल स्थित लखनऊ फाटक 27 से 29 दिसंबर तक सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक बंद रहेगा। वाहन सवार मालरोड होकर घंटाघर व फेथफुलगंज जा सकेंगे।

औरैया में भी ये ट्रेनें लेट अछल्दा रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाली ट्रेनों में शिकोहाबाद जंक्शन से कानपुर सेंट्रल जाने वाली शटल तीन घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंची।

टूंडला जंक्शन से कानपुर सेंट्रल जाने वाली स्पेशल मेमू शाम को निर्धारित समय से एक घंटा 25 मिनट देरी से पहुंची।

टूंडला जंक्शन से कानपुर सेंट्रल जाने वाली पैसेंजर सुबह 1.30 घंटे लेट रही।

कानपुर सेंट्रल से इटावा जंक्शन होते हुए ग्वालियर जाने वाली स्पेशल मेमू दो घंटे की देरी से पहुंच सकी थी।

यही हाल अन्य ट्रेनों के आने व जाने का रहा। यात्रियों को ऐसे में प्लेटफार्म पर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा।

बांदा में भी ये ट्रेनें लेट महाकौशल जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन 28 मिनट

महाकौशल हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर तीन घंटे

बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनारस से ग्वालियर 58 मिनट

गरीब रथ रायपुर से लखनऊ 2.04 मिनट

बुंदेलखंड एक्सप्रेस ग्वालियर से बनारस 34 मिनट

सहर्षा एक्सप्रेस अहमदाबाद से बरौनी 50 मिनट

अंबेडकर नगर एक्सप्रेस प्रयागराज से अंबेडकर नगर 9 घंटे 42 मिनट

संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से मानिकपुर 54 मिनट

खजुराहो कानपुर मेमू खजुराहो से कानपुर 49 मिनट

प्रयागराज एक्सप्रेस अंबेडकर नगर से प्रयागराज 6 घंटे 19 मिनट

चंबल एक्सप्रेस हावड़ा से ग्वालियर 2 घंटे 35 मिनट

वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस से खजुराहो 33 मिनट



इटावा में ये ट्रेनें लेट गोमती एक्सप्रेस पांच घंटे

फरक्का एक्सप्रेस आठ घंटे

नेताजी कालका एक्सप्रेस एक घंटे 27 मिनट

डाउन मुरी एक्सप्रेस दो घंटे

महानंदा एक्सप्रेस एक घंटे

अप मुरी एक्सप्रेस एक घंटे 46 मिनट

बांद्रा सूबेदारगंज एक्सप्रेस सात घंटे

इटावा ग्वालियर पैसेंजर डेढ़ घंटे

गोविंदपुरी सुपरफास्ट मेमू एक घंटे

शिकोहाबाद कानपुर पैसेंजर एक घंटे 40 मिनट

कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस दो घंटे 54 मिनट

गाजीपुर बांद्रा एक्सप्रेस दो घंटे

मरुधर एक्सप्रेस एक घंटे

वैशाली एक्सप्रेस दो घंटे 35 मिनट

मगध एक्सप्रेस चार घंटे

लिंक एक्सप्रेस दो घंटे 10 मिनट

संगम एक्सप्रेस डेढ़ घंटे

आम्रपाली एक्सप्रेस एक घंटे 55 मिनट



फर्रुखाबाद में ये ट्रेनें लेट भिवानी-प्रयागराज कालिंदी के यहां आने का समय सुबह 5:35 बजे है। यह ट्रेन सुबह 11:30 बजे यहां आई।

प्रयागराज-भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस के यहां आने का समय रात 9:45 बजे है। यह ट्रेन बुधवार सुबह पांच बजे आई।