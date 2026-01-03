उन्नाव दुष्कर्म कांड में नया मोड़, कुलदीप सेंगर की बेटी ने पीड़िता के लिए मांगी सुरक्षा

जागरण संवाददाता, उन्नाव। माखी दुष्कर्म कांड में आरोपित पिता कुलदीप सिंह सेंगर को साक्ष्यों के साथ निर्दोष बता इंटरनेट मीडिया पर इस मामले में राजनीति न किए जाने की लगातार अपील करने वाली उनकी बड़ी बेटी ऐश्वर्या ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने पिता पर आरोप लगाने वाली युवती व उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

कहा कि खुद को पीड़िता बताने वाली युवती ने यदि कुछ कर लिया या उसके साथ कुछ हो गया तो सारा दोष उनके पिता कुलदीप सिंह सेंगर पर ही आ जाएगा। ऐश्वर्या ने पत्र को एक्स के जरिए अपने हैंडल पर शेयर कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस को भी टैग किया है। ऐश्वर्या ने पत्र में लिखा कि वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री आवास के सामने शिकायतकर्ता युवती ने आत्मदाह का प्रयास किया था।

इसके बाद ही मीडिया के दबाव में आकर कुलदीप सेंगर को अरेस्ट कर लिया गया था। इसी तरह इस मामले की सुनवाई के दौरान शिकायत करने वाली युवती की कार रायबरेली में हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई थी। दुर्घटना के बाद पिता कुलदीप सिंह सेंगर को जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि जांच में यह एक दुर्घटना निकली और दिल्ली की कोर्ट ने पिता को दोषमुक्त कर दिया।

इसके बाद भी खुद को पीड़िता बताने वाली युवती व उसके समर्थन में उतरे लोग आज तक पिता को ही दुर्घटना का दोषी बताते हैं। इससे हमारी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सीमित हो गया है। इतना ही नहीं, अगर कोई फैसला हमें राहत देने वाला आता है तो विरोध-प्रदर्शनों और जन-आंदोलनों का कारण बन जाता है।