उन्नाव में जमीन विवाद में युवक की निर्मम हत्या, कुल्हाड़ी से वार कर ली जान
उन्नाव के मौरावां क्षेत्र के पारा गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। पड़ोसी सोहनलाल और उसके बे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उन्नाव। मौरावां क्षेत्र के पारा गांव में सहन की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर तीन दिन पहले पड़ाेसी सोहनलाल द्वारा बहादुर गौतम से मारपीट किए जाने की शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। कार्रवाई न होने व पुलिस से शिकायत की खुन्नस में पड़ोसी ने बेटे के साथ मंगलवार देर शाम बहादुर को घेर लिया और सिर पर कुल्हाड़ी से वारकर हत्या कर दी।
पारा गांव निवासी 40 वर्षीय बहादुर तीन भाइयों में सबसे छोटा व अविवाहित था।
स्वजन के अनुसार घर के सामने सहन की जमीन पर घूरा डाला जाता है। पड़ोसीला सोहनलाल काफी दिन से जमीन पर कब्जे का प्रयास कर रहा था। शनिवार 28 दिसंबर को सहन की जमीन पर बल्ली गाड़कर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। बहादुर के विरोध करने पर सोहनलाल ने बेटे तेजबहादुर के साथ मिलकर उससे मारपीट की। बहन पुष्पा के अनुसार रविवार को वह खुद तहरीर देने थाना गई थी पर पुलिस जांच करने नहीं आई।
पुलिस से शिकायत की खुन्नस में सोहनलाल ने मंगलवार शाम सात बजे अपने बेटे तेजबहादुर के साथ मिलकर उसके भाई बहादुर को घर से 200 मीटर दूर घेर लिया और सिर पर कुल्हाड़ी से वारकर दिया। सीएचसी मौरावां में बहादुर को मृत घोषित कर दिया गया। एसओ तेज बहादुर सिंह ने बताया कि शनिवार की तहरीर सोमवार को उन्हें मिली। इसी मामले की जांच के लिए पुलिस को भेजने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच हत्या की सूचना आ गई। पड़ोसी युवक व उसके बेटे पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
