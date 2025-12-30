उन्नाव में जमीन विवाद में युवक की निर्मम हत्या, कुल्हाड़ी से वार कर ली जान

जागरण संवाददाता, उन्नाव। मौरावां क्षेत्र के पारा गांव में सहन की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर तीन दिन पहले पड़ाेसी सोहनलाल द्वारा बहादुर गौतम से मारपीट किए जाने की शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। कार्रवाई न होने व पुलिस से शिकायत की खुन्नस में पड़ोसी ने बेटे के साथ मंगलवार देर शाम बहादुर को घेर लिया और सिर पर कुल्हाड़ी से वारकर हत्या कर दी।

पारा गांव निवासी 40 वर्षीय बहादुर तीन भाइयों में सबसे छोटा व अविवाहित था।

स्वजन के अनुसार घर के सामने सहन की जमीन पर घूरा डाला जाता है। पड़ोसीला सोहनलाल काफी दिन से जमीन पर कब्जे का प्रयास कर रहा था। शनिवार 28 दिसंबर को सहन की जमीन पर बल्ली गाड़कर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। बहादुर के विरोध करने पर सोहनलाल ने बेटे तेजबहादुर के साथ मिलकर उससे मारपीट की। बहन पुष्पा के अनुसार रविवार को वह खुद तहरीर देने थाना गई थी पर पुलिस जांच करने नहीं आई।