जर्जर भवन तोड़ते समय भरभराकर गिरी दीवार, मजदूर की मौत; मची चीख-पुकार

संवाद सूत्र, जागरण उन्नाव। टिकरा बाव गांव के प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन को गिराया जा रहा था। तभी दीवार गिरने से एक मजदूर की दबकर घायल हो गया। उसे लखनऊ के मलिहाबाद सीएचसी ले गए। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

टिकरा बाव गांव के प्राथमिक विद्यालय के पुराने जर्जर भवन की कुछ दिनों पहले नीलामी हुई थी। जिसे हसनपुर पश्चिम बाव गांव निवासी नीरज ने खरीदा था। उसी भवन को तीन चार दिनों से गांव के ही मजदूर तोड़ रहे थे। सोमवार को भी हसनपुर गांव निवासी मजदूरों में 25 वर्षीय शुशील पुत्र कालिका मौर्य, कन्हैया मौर्य पच्चू व ठेकेदार राजू टिकरा बाव के जर्जर विद्यालय के भवन को तोड़ रहे थे।

तभी सुबह करीब दस बजे तीन मजदूर एक दीवार को धक्का दे गिरा रहे थे। तभी अन्य मजदूरों ने शुशील से हटने के लिए कहा लेकिन जैसे ही वह भागा लेकिन ईंटों से टकरा कर गिर गया। तब तक दीवार व उसका मलबा उसी पर गिर गया, जिसमें वह दब गया।

किसी तरह उसे बाहर निकालकर निजी वाहन से लखनऊ के मलिहाबाद स्थित सीएचसी ले गए। वहां शुशील को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना जैसे ही स्वजन को हुई तो कोहराम मच गया। दिवंगत चार बहनों में इकलौता भाई के असमय मौत से बहनों सहित अन्य स्वजन रो-रोकर बेहाल रहे।