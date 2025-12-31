उन्नाव में शॉर्ट सर्किट से गोदाम में लगी आग, 30 लाख का हुआ नुकसान
उन्नाव के नवाबगंज कस्बे में एक व्यवसायी के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। दोपहर करीब तीन बजे लगी इस आग में पेयजल बोतल और कोल्ड ड्रिंक सहित स ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण उन्नाव। नवाबगंज कस्बे में एक व्यवसायी के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा करीब 30 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया।
चौकी पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। नगर पंचायत का टैंकर पानी लेकर आया। दमकल सूचना के एक घंटे बाद आई।
व्यवसायी निर्लेश दीक्षित ने बताया कि उनके गोदाम में पेयजल बोतल, कोल्ड ड्रिंक सहित सात कंपनियों के उत्पाद रखे थे। दोपहर करीब तीन बजे लगी आग की चपेट में आकर सारा सामान पूरी तरह जल गया। उन्होंने नुकसान करीब 30 लाख रुपये का बताया है।
सूचना पर आसपास के लोग दौड़े और कई बोरिंग से पानी डाला गया। नगर पंचायत का टैंकर भी पहुंच गया। लोगों ने बाल्टी से पानी डाला। सूचना के करीब एक घंटे बाद दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। चौकी इंचार्ज मुकुल दुबे ने बताया कि आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।
