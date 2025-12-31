'पूर्व सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान किया', प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे होने पर रामनगरी में CM योगी

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दो वर्ष पूरे होने पर अयोध्या में आयोजित भव्य उत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान किया। अब जय श्रीराम कहने से डर नहीं लगता। पहले श्रीराम बोलने पर लाठी मिलती थी।