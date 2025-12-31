Language
    'पूर्व सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान किया', प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे होने पर रामनगरी में CM योगी

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:25 PM (IST)

    अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अयोध्या को लहूल ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दो वर्ष पूरे होने पर अयोध्या में आयोजित भव्य उत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान किया। अब जय श्रीराम कहने से डर नहीं लगता। पहले श्रीराम बोलने पर लाठी मिलती थी।

