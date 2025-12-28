Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    छोटे भाई की हरकतों से तंग आकर बड़े ने कर दी हत्या, जेल जाने का नहीं मलाल, पुलिस के सामने कबूला जुर्म

    By Mohit Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:50 PM (IST)

    उन्नाव में बड़े भाई शिवम ने छोटे भाई सत्यम सोनी की हत्या कर दी। शिवम ने बताया कि सत्यम पूरे परिवार को परेशान करता था और गाली-गलौज करता था। एक झगड़े के ...और पढ़ें

    Hero Image

    सदर कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में छोटे भाई सत्यम का हत्यारोपित शिवम। पुलिस

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के मुहल्ला पीडी नगर निवासी 23 वर्षीय सत्यम सोनी की हत्या करने वाले उसके बड़े भाई शिवम को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। छोटे भाई ने पूरे परिवार को त्रस्त कर रखा था। अक्सर गाली-गलौज करने के साथ जिसे चाहता उसे पीट देता। उसकी हरकतों से आजिज होकर यह कदम उठाना पड़ा। उसे जेल जाने का कोई मलाल नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीठ व जांघ में चाकू के दो घाव मिले। फेफड़ा फटने व अधिक खून बह जाने से मौत की पुष्टि हुई है। गमगीन माहौल में सत्यम के शव अंतिम संस्कार किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    छोटे बेटे की मौत और बड़े बेट के जेल जाने से मां व बहनों के अलावा परिवार के अन्य लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि हत्यारोपित शिवम के अंदर अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखा। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जिस चाकू से उसने छोटे भाई सत्यम की हत्या की उसे भी बरामद किया गया है। पुलिस गिरफ्त में हत्यारोपित शिवम ने बताया कि वह मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता था। छोटा भाई सत्यम झक्की किस्म का था। अक्सर घर पर आकर उससे व उसकी पत्नी पूजा से गाली-गलौज करता था। लंबे समय से उसका यह क्रम जारी था।

     

    रोकने या मना करने पर मारपीट पर उतारू हो जाता था। पहले भी कई बार हाथापाई कर चुका था। मां का मोबाइल छीन लिया था। कहने के बाद भी नहीं दे रहा था। शनिवार दोपहर बाद सत्यम उसके घर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर पथराव कर दिया। एक ईंट पैर में आकर लगी तो गुस्से में घर से चाकू लाकर सत्यम के पीठ व जांघ में दो वारकर उसकी हत्या कर दी।


    आसपास के लोगों ने दोनों को अलग किया, कुछ बनाते रहे वीडियो

    शनिवार को जिस समय सत्यम व उसके बड़े भाई के बीच झगड़ा शुरू हुआ, आसपास के लोगों ने दोनों को अलग करा दिया। इसके बाद फिर से सत्यम गालियां देने लगा। गुस्से में शिवम घर से चाकू लाया और छोटे भाई सत्यम पर दो वार कर दिए।सत्यम को बचाने की जगह कुछ लोग खड़े होकर वीडियो बनाते व फोटो खींचते रहे।