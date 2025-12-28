छोटे भाई की हरकतों से तंग आकर बड़े ने कर दी हत्या, जेल जाने का नहीं मलाल, पुलिस के सामने कबूला जुर्म

जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के मुहल्ला पीडी नगर निवासी 23 वर्षीय सत्यम सोनी की हत्या करने वाले उसके बड़े भाई शिवम को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। छोटे भाई ने पूरे परिवार को त्रस्त कर रखा था। अक्सर गाली-गलौज करने के साथ जिसे चाहता उसे पीट देता। उसकी हरकतों से आजिज होकर यह कदम उठाना पड़ा। उसे जेल जाने का कोई मलाल नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीठ व जांघ में चाकू के दो घाव मिले। फेफड़ा फटने व अधिक खून बह जाने से मौत की पुष्टि हुई है। गमगीन माहौल में सत्यम के शव अंतिम संस्कार किया गया।

छोटे बेटे की मौत और बड़े बेट के जेल जाने से मां व बहनों के अलावा परिवार के अन्य लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि हत्यारोपित शिवम के अंदर अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखा। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जिस चाकू से उसने छोटे भाई सत्यम की हत्या की उसे भी बरामद किया गया है। पुलिस गिरफ्त में हत्यारोपित शिवम ने बताया कि वह मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता था। छोटा भाई सत्यम झक्की किस्म का था। अक्सर घर पर आकर उससे व उसकी पत्नी पूजा से गाली-गलौज करता था। लंबे समय से उसका यह क्रम जारी था।

रोकने या मना करने पर मारपीट पर उतारू हो जाता था। पहले भी कई बार हाथापाई कर चुका था। मां का मोबाइल छीन लिया था। कहने के बाद भी नहीं दे रहा था। शनिवार दोपहर बाद सत्यम उसके घर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर पथराव कर दिया। एक ईंट पैर में आकर लगी तो गुस्से में घर से चाकू लाकर सत्यम के पीठ व जांघ में दो वारकर उसकी हत्या कर दी।