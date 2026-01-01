मातम में बदला नए साल का जश्न, उन्नाव में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की दर्दनाक मौत
नए साल की पूर्व संध्या पर उन्नाव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। रामचरितमानस पाठ में शामिल होने जा रहे दो दोस्तों की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उन्नाव। नए साल की पूर्व संध्या पर कथा में रामचरितमानस का पाठ पढ़ने के लिए घर से निकले दो दोस्तों की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर मौत हो गई। साल के पहले दिन अपनों के शव देख स्वजन कांप गए। गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
असोहा क्षेत्र के कांथा गांव निवासी 22 वर्षीय विशाल पुत्र लखन सिंह, गांव के 44 वर्षीय दोस्त सचिन सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह के साथ बुधवार रात एक बजे घर से यह कहकर निकले कि वह थोड़ी देर में कांथा गांव में आयोजित रामायण पाठ में शामिल होकर लौट आएंगे।
देर रात लगभग दो बजे भल्लाफार्म असोहा मार्ग पर सोहरामऊ के ग्राम सरायजोगा मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही घर पहुंची कोहराम मच गया।
ग्रामीण घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन की शीघ्र पहचान करने का भरोसा दिला लोगों को शांत किया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सोहरामऊ एसओ अरविंद पांडेय ने बताया कि बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे।
