    कहासुनी के बाद युवक ने प्रेमिका के घर के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, इलाज के दौरान तोड़ा दम

    By Praveen Yadav Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:33 AM (IST)

    प्रतापगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने प्रेमिका के घर के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। 23 वर्षीय सूरज पटवा ने रविवार देर शाम कहासु ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगण। प्रेम प्रसंग के चक्कर में खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाले युवक की इलाज के दौरान प्रयागराज में मौत हो गई। घटना से स्वजन गमगीन हैं।

    अवसानगंज संग्रामगढ़ बाजार निवासी 23 वर्षीय सूरज पटवा पुत्र शंकर लाल पटवा का क्षेत्र की एक युवती से प्रेम संबंध चल रहा था। रविवार देर शाम किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। इससे नाराज होकर युवक युवती के घर के सामने पहुंचा और खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी।

    आग की लपटों में घिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और झुलसे युवक को सीएचसी कुंडा पहुंचाया गया। यहां से गंभीर हालत में उसे एसआरएन प्रयागराज रेफर कर दिया गया था। यहां इलाज के दौरान बुधवार दोपहर उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

