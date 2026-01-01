कहासुनी के बाद युवक ने प्रेमिका के घर के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, इलाज के दौरान तोड़ा दम

संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगण। प्रेम प्रसंग के चक्कर में खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाले युवक की इलाज के दौरान प्रयागराज में मौत हो गई। घटना से स्वजन गमगीन हैं।

अवसानगंज संग्रामगढ़ बाजार निवासी 23 वर्षीय सूरज पटवा पुत्र शंकर लाल पटवा का क्षेत्र की एक युवती से प्रेम संबंध चल रहा था। रविवार देर शाम किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। इससे नाराज होकर युवक युवती के घर के सामने पहुंचा और खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी।