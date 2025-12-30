Language
    सात जन्मों का रिश्ता... झगड़ा कर 55 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ी पत्नी पर मधुमक्खियों का हमला, 60 से ज्यादा डंक खा पति ने बचाई जान

    By Mohit Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:59 PM (IST)

    उन्नाव की कांशीराम कॉलोनी में पति से झगड़े के बाद एक महिला 55 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई। वहां मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। बचाने पहुंचे पत ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्राव में पति-पत्नी के बीच के रिश्ते की अनोखी मिसाल देखने को मिली। पति से झगड़कर पत्नी जान देने को पानी की टंकी पर चढ़ जाती है। तभी उस पर मधुमक्खियों का हमला हो जाता है। जान की परवाह न करते हुए पति उसे बचाने टंकी पर चढ़ जाता है। मधुमक्खियां उसे डंक मार रही होतीं लेकिन वह पत्नी को बचाने के लिए बढ़ता रहा।

    शहर के कांशीराम कालोनी में पति से कहासुनी के बाद जान देने की धमकी देती हुई पानी की टंकी पर चढ़ी महिला पर वहीं लगे छत्ते से उड़ी मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। पति बचाने पहुंचा तो उसके शरीर में 60 से अधिक डंक चुभो दिए। भागने में पत्नी पानी की टंकी से गिरते बची। स्थानीय लोगों व 112 पुलिस की मदद से कबंल आदि से ढ़ककर दंपती को नीचे उतारकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों का इलाज चल रहा है।

     

    कांशीराम कालोनी निवासी अयूब खान ने बताया कि पत्नी सलमा को अक्सर गुस्सा आ जाता है। मंगलवार दोपहर लगभग दो बजे पत्नी बिना किसी बात के गुस्से में घर से निकली और कुछ दूर बनी 55 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई। पीछे से भागकर उसे बचाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा तो वहां लगे छत्ते से झुंड में मधुमक्खियां उड़ीं और काटना शुरू कर दिया। पत्नी को बचाने में मधुमक्खियां उस पर ही टूट पड़ी। भागने में पत्नी नीचे गिरते बची। वहीं ऊपर ही वह कोने में छिप गई।

     

    अयूब के अनुसार मधुमक्खियों से बचने के लिए वह किसी तरह नीचे उतरने का प्रयास करने लगा। इसी बीच शोर सुन आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंची 112 पुलिस की मदद से किसी तरह उसे नीचे उतारा। पुलिस ऊपर पहुंची और कंबल से पत्नी को ढ़ककर नीचे लाई। सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि मधुमक्खियों के हमले से दंपती घायल हुए हैं। दोनों का इलाज चल रहा है।