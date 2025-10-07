Language
    उन्नाव में Online Game में शादी के 10 लाख रुपये हारा तो कारोबारी ने दे दी जान, दो महीने बाद जानी थी बरात

    By anil awasthi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:30 PM (IST)

    उन्नाव में एक शटरिंग व्यवसायी ने आनलाइन गेम की लत के चलते आत्महत्या कर ली। वह पिछले छह महीनों से गेम खेल रहा था और लाखों रुपये हार गया था। परिजनों के अनुसार उस पर लगभग 10 लाख रुपये का कर्ज था। शादी के लिए रखे रुपये भी हार गया जिसके कारण उसने कमरे में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी।

    उन्नाव में शटरिंग व्यवसायी सर्वेश का फाइल फोटो। स्वजन

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। आनलाइन गेम ने एक और जान ले ली। दो महीने बाद शादी थी। शादी के रुपयों से आनलाइन गेम खेला। गेम में 10 लाख रुपये हारने के बाद युवक ने आत्महत्या कर ली। 

    आनलाइन गेम की लत ने युवा शटरिंग कारोबारी को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। करीब छह माह से गेम खेल रहा कारोबारी लाखों रुपये हार चुका था। स्वजन के अनुसार उस पर करीब 10 लाख रुपये कर्ज हो गया था। दो दिन से वह गुमसुम था। उसने कमरे में फंदा लगाकर जान दी। स्वजन ने बिना पोस्टमार्टम के शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

    सदर क्षेत्र के मसवासी निवासी 25 वर्षीय सर्वेश शटरिंग का कारोबार करने के साथ घरों में पुट्टी व पेंटिंग का काम करता था। बड़े भाई सरवन ने बताया कि छह माह से सर्वेश आनलाइन गेम खेल रहा था। सफीपुर के गढ़ी गांव में उसकी शादी तय थी। नवंबर में तिलक व दिसंबर में शादी होनी थी।

    सर्वेश ने शादी के लिए रुपये जोड़कर रखे थे। लगातार गेम में वह शादी के लिए रखे रुपयों को लगा हारता चला गया। उस पर करीब 10 लाख का कर्ज हो गया था। सोमवार को भी वह गेम में 10 हजार रुपये हार गया था। इससे वह बेहद परेशान था। शाम को वह कमरे में गया और फंदा लगाकर जान दे दी। शव देख स्वजन बेहाल हो गए। मगरवारा चौकी पुलिस ने स्वजन से पोस्टमार्टम कराने की बात कही। स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर अंतिम संस्कार कर दिया।

    चौकी प्रभारी अरविंद पांडेय ने बताया कि बार-बार कहने के बाद भी स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया।

