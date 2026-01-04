Language
    उन्नाव में फिर बेनकाब हुआ मतांतरण का खेल, प्रार्थना सभा की आड़ में चल रही थी साजिश

    By Anil AwasthiEdited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:27 PM (IST)

    Religious Conversion: उन्नाव में एक बार फिर मतांतरण का बड़ा खेल उजागर हुआ। प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था।  ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। Religious Conversion: यूपी में मतांतरण के मामले रुक नहीं रहे हैं। कभी फतेहपुर तो कभी उन्नाव में मतांतरण का खेल रचा जा रहा है। अब एक बार फिर उन्नाव में ही मतांतरण करने पर हंगामा हुआ। 

     

    दही क्षेत्र के तारगांव के मजरा घटाेरी गांव के लोगों ने मतांतरण के खेल को पकड़ा। गांव के युवक पर मतांतरण के खेल में शामिल होने का आरोप लगा चल रही प्रार्थना सभा को रोकने के साथ जमकर प्रदर्शन किया। कराने का आरोप लगा ग्रामीणों ने धर्मविरोधी होश में आओ जैसे नारे भी लगाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी।

    बजरंग दल के पदाधिकारियों के अनुसार घटोरी गांव के बाहर एक नवनिर्मित चहारदीवारी से ढके हाते में प्रार्थना सभा कर हिंदू परिवार के महिला-पुरुषों का मत भंग कर मतांतरण कराने का प्रयास चल रहा है। प्रार्थना सभा चलाने वाला गांव का युवक कोई अनुमति नहीं दिखा सका। पुलिस सभी को पकड़ती इससे पहले अंदर से गेट बंद कर कुछ महिलाओं ने आगे आकर पुलिस को रोक दिया। अतिरिक्त पुलिस बल थाना से बुलाया गया है। हाते के अंदर 70-80 महिला पुरुषों पादरियों के मौजूद होने की चर्चा है।


    बजरंग दल के संयोजक नितिन शुक्ल ने बताया कि घटोरी गांव का नीरज कुमार रैदास लंबे समय से घर पर प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहा था। एक साल पहले ग्रामीणों के विरोध पर इसने गांव के बाहर चर्च संचालन के लिए पक्का लिंटरदार मकान बनवाना शुरू किया। पिलर उठने के दौरान ही एसडीएम सदर क्षितिज द्विवेदी को प्रार्थना पत्र देकर इस पर कार्रवाई की मांग की पर कोई भी वहां झांकने तक नहीं पहुंचा। जिससे नीरज ने चर्चनुमा घर तैयार कर मतांतरण का खेल शुरू कर दिया।

    रविवार को बिना अनुमति उसने इसी मकान में 70-80 महिला-पुरुषों के अलावा इसाई मिशनरी के लोगों को बुलाकर प्रार्थना सभा का आयोजन शुरू किया। ग्रामीणों की सूचना पर वह अन्य पदाधिकारियों के साथ पहुंचे तो अंदर मौजूद महिला-पुरुषों को सनातन के नाम पर भड़काया जा रहा था। विरोध करने पर सभी ने महिलाओं को आगे कर दिया। सभी हाथापाई पर उतर आए। बवाल होने की आशंका पर दही पुलिस को जानकारी दी।

     

    पुलिस पहुंची तो उन्हें भी अंदर नहीं घुसने दिया गया। पहले अंदर से गेट बंद कर लिया गया, फिर कुछ सफेद साड़ी पहने कुछ महिलाएं गेट पर आकर खड़ी हो गईं। इस पर पुलिस को पैर पीछे करने पड़ गए। उधर मतांतरण के चल रहे खेल पर आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा शुरू कर दी। अंदर मौजूद लोगो को बाहर निकालने के लिए थाना से अतरिक्त फोर्स बुलाया गया है। दही एसओ ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि हर पहलू की जांच की जा रही है। यदि मतांतरण जैसा मामला सामने आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।