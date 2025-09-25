Language
    उन्नाव में एकतरफा प्यार का खूनी खेल, किशोरी के इन्कार करने पर बेरहमी से तड़पाकर मार डाला

    By amit mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:00 AM (IST)

    उन्नाव में एकतरफा प्यार में एक किशोरी की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी धोनी नामक एक युवक ने किशोरी के घर में घुसकर उस पर लोहे की रॉड से हमला किया क्योंकि उसने उसके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है।

    सदर कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में सरोसी गांव में हुई किशोरी का हत्यारोपित धोनी उर्फ राजकिशोर। पुलिस

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्नाव में एकतरफा प्यार का खूनी खेल सामने आया है। घर में घुसकर किशोरी की हत्या सनकी युवक ने की थी। प्यार का विरोध करने पर आरोपित ने उसे बेरहमी से तड़पाकर मार डाला था। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    सदर क्षेत्र के एक गांव में घर में अकेली किशोरी की 21 सितंबर की शाम हत्या कर दी गई थी। हत्या गांव निवासी धोनी नाम के युवक ने की थी। पुलिस ने बुधवार को हत्या का राजफाश कर आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं पिता की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आरोपितों को पुलिस ने क्लीनचिट दे दी है।

    रविवार की शाम एक गांव निवासी 13 वर्षीय किशोरी घर पर अकेली थी। उसके दिव्यांग पिता दोपहर में बकरियां चराने चले गए थे। इसी बीच किसी ने उसके चेहरे को कुचल कर हत्या कर दी थी। शाम घर लौटने पर पिता को घटना की जानकारी हुई थी। जिस पर उन्होंने अपने पारिवारिक दो युवकों पर पुरानी रंजिश के चलते बेटी की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

    एसपी जयप्रकाश सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम को घटना का राजफाश करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने आरोपित युवक से पूछताछ की। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पिता के मोबाइल की सीडीआर की मदद ली। जिसमें कुछ नंबर सामने आए। इसमें किशोरी के पड़ोसी धोनी उर्फ राजकिशोर पुत्र पप्पू गौतम भी शामिल था। पुलिस ने धोनी को उठा कर पूछताछ की तो घटना का राज खुल गया।

    कोतवाल संजीव कुशवाहा ने बताया कि धोनी ने बताया कि वह किशोरी का काफी पसंद करता था। उससे बात करने का प्रयास कर रहा था। रविवार शाम किशोरी के पिता घर पर नहीं थे। तब वह उसके घर गया। जहां उसने किशोरी से प्रेम का इजहार करते हुए जबदस्ती की। लेकिन किशोरी ने इन्कार करते हुए विरोध किया और पिता से शिकायत करने के लिए कहा। जब किशोरी नहीं मानी तो उसने लोहे की राड से उसके चेहरे पर कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर लोहे की राड और बांका बरामद किया है। सीओ सिटी दीपक यादव ने बताया कि आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

