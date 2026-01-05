Unnao Rape Case: कुलदीप सेंगर के समर्थन में हंगामा, माखी गांव जा रहे करणी सेना को पुलिस ने रोका
पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में रायबरेली से उन्नाव के माखी गांव जा रहे लगभग 50 करणी सेना सदस्यों को पुलिस ने उन्नाव-रायबरेली सीमा पर आकमप ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पाटन (उन्नाव)। उन्नाव मर्डर केस में एक और नया मोड सामने आया है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी की तरफ से दुष्कर्म पीड़िता के लिए सुरक्षा के बाद समर्थन को लेकर हंगामा हुआ। समर्थन में मांखी गांव जा रहे करणी सेना के वाहनों के काफिले को पुलिस ने रोक लिया।
पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में सोमवार दोपहर में रायबरेली जनपद के करणी सेना के आधा सैकड़ा लोग वाहनों से गांव माखी जा रहे थे। तभी उन्नाव रायबरेली बार्डर पर आकमपुर तिराहे के पास थाना बिहार की पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सेना के लोग रोड पर ही बैठ गए और योगी-मोदी जिंदाबाद, राहुल-सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सेना के लोगों ने राहुल गांधी एवं पीड़िता का जमकर विरोध किया।
दस कारों का था काफिला
रायबरेली जनपद के करीब आधा सैकड़ा करणी सेना के लोग करीब दस कारों में सवार होकर सेना के संरक्षक रमेश बहादुर सिंह व जिलाध्यक्ष मोनू सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के गांव माखी जा रहे थे। अभी उन्नाव जनपद में प्रवेश किया ही था कि थाना बिहार की पुलिस ने उन्हें आकमपुर तिराहे के पास रोक लिया। सेना के लोग हाईवे पर ही बैठ गए और कांग्रेस व राहुल गांधी तथा पीड़िता का जमकर विरोध किया। सीओ मधुप नाथ मिश्रा, थानाध्यक्ष राहुल सिंह ने सेना के लोगों से वार्ता की। करीब दो घंटे बाद करणी सेना के लोग वापस रायबरेली चले गए।
बेटी ने मांगा था दुष्कर्म पीड़िता के समर्थन में सुरक्षा
पिता कुलदीप सिंह सेंगर को निर्दोष बता इंटरनेट मीडिया पर इस मामले में राजनीति न किए जाने की बड़ी बेटी ऐश्वर्या ने अपील की थी। साथ ही बड़ी बेटी ऐश्वर्या ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पिता पर आरोप लगाने वाली युवती व उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खुद को पीड़िता बताने वाली युवती ने यदि कुछ कर लिया या उसके साथ कुछ हो गया तो सारा दोष उनके पिता कुलदीप सिंह सेंगर पर ही आ जाएगा।
