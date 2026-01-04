Language
    कानपुर-लखनऊ रेल रूट रहा बाधित, गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर सिग्नल केबल कटी

    By Anil Awasthi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:15 PM (IST)

    गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्य के दौरान सिग्नल एंड टेलीकॉम केबल कटने से कानपुर-लखनऊ रेल मार्ग लगभग पौने दो घंटे बाधित रहा। दो ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, शुक्लागंज। गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर चल रहे अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्य के दौरान सिग्नल एंड टेलीकाम केबल रविवार दोपहर 12:50 बजे कट गई। जो कि 2:35 बजे ठीक हो सकी। जिसकी वजह से पौन दो घंटे तक कानपुर-लखनऊ रेल रूट बाधित रहा।



    इस दौरान एक एलकेएम 64212 दोपहर 1:16 बजे से 1:25 बजे तक गंगाघाट रेलवे स्टेशन में रुकने के बाद मेमो देकर रवाना की गई। वहीं, ट्रेन संख्या 12876 नीलांचल एक्सप्रेस 1:15 बजे से 1:56 बजे तक गंगाघाट रेलवे स्टेशन में रुकी रही। उसे भी मेमो देकर रवाना किया गया। इसी तरह कानपुर से लखनऊ की ओर जा रही दो मालगाड़ियां भी गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर लगभग 15 मिनट तक रुकने के बाद मेमो देकर रवाना की गई।


    स्टेशन मास्टर ने बताया कि एसएनटी (सिग्नल एंड टेलीकाम) विभाग के कर्मचारियों ने 2:35 बजे फाल्ट को ठीक किया। उसके बाद डाउन ट्रैक पर रेल परिचालन सुचारु हो सका।स्टेशन मास्टर ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना कार्य के दौरान सिग्नल एंड टेलीकाम केबल कट गई थी।जिसे एसएनटी कर्मचारियों ने मरम्मत कर दोपहर 2:35 बजे दुरुस्त कर दिया।एलकेएम व नीलांचल अौर दो मालगाड़ियों को गंगाघाट स्टेशन में कुछ देर रोकने के बाद मेमो देकर रवाना किया गया।

     

    वहीं, एक्सप्रेस से सांड़ टकराया, ट्रेन रोकी

    सदर उन्नाव स्टेशन से 800 मीटर पहले लोक नगर क्रासिंग के पास शाम 4:15 बजे एक सांड़ लखनऊ से कानपुर जा रही गोरखपुर-त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस से टकरा गया। इंजन में शव फंसने से ट्रेन को रेका गया। चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगा ट्रेन रोक दी। 20 मिनट की मशक्कत के बाद आरपीएफ ने स्थानीय लोगों की मदद से गोवंश के शव को बाहर निकाला। इसके बाद ट्रेन वहां से रवाना हो सकी।