यूपी के इस जिले की ग्राम पंचायतों से जारी हो रहे फर्जी जन्मप्रमाण पत्र, कार्रवाई के बाद भी नहीं रुक रहे मामले

जागरण संवाददाता, उन्नाव। लगभग एक साल पहले जनपद में आधा दर्जन ग्राम पंचायतों से जारी हुए सात हजार फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में आरोपित पकड़े और जेल भेजे जाने के बाद अब जिले की दो ग्राम पंचायतों में फिर से यह स्थिति बनी है। अबकी बार मियागंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिनैका व आसीवन तरफ कादिरपुर में कार्यरत सचिवों ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र की जांच के दौरान संज्ञान में आया कि दोनों ग्राम पंचायताें से 2620 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी रूप से बनाए गए हैं। जिस पर डीपीआरओ व सचिवों ने पुलिस से शिकायत की है।

इस आईडी से जारी हुए प्रमाण पत्र मियागंज की ग्राम पंचायत बिनैका की सीआरएस (नागरिक पंजीकरण प्रणाली) की यूजर आइडी यूपी 17477 आरई से पांच जन्म प्रमाण पत्र फर्जी जारी हुए। एक जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक कुल 1082 जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए। सचिव सचिन थारु का कहना है कि उक्त लोग ग्राम पंचायत के निवासी नही हैं। फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। वहीं सचिव अभिषेक वर्मा का कहना है कि ग्राम पंचायत आसीवन तरफ कादिरपुर में सीआरएस की यूजर आइडी यूपी 17448 आरई से आठ जन्म प्रमाण पत्र जबकि एक जनवरी से 31 दिसंबर 2021 तक 1525 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से आइडी हैक कर जारी किए गए हैं।

जिनके जारी हुए वो ग्राम सभा के निवासी नहीं सचिवों ने बताया कि यह प्रमाण पत्र पूरी तरह से फर्जी हैं और यह लोग ग्राम सभा के निवासी नहीं हैं। वहीं इससे पहले अगस्त 2025 में हसनगंज तहसील की ग्राम पंचायत निमादपुर, मकूर, संदाना, ब्लाक मियागंज की ग्राम पंचायत कोटरा में 7103 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने काम मामला पकड़ा गया था। फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की जानकारी बीडीओ व डीपीआरओ आलोक सिन्हा को सचिवों ने लिखित रूप से दी है। डीपीआरओ आलोक नाथ सिन्हा ने बताया कि सीओ सिटी को आइडी हैक होने और फर्जीवाड़ा होने की तहरीर देकर मुकदमा दर्ज किए जाने की गुजारिश की है। जो नए मामले आ रहे हैं यह सब दिखवाए जा रहे हैं।



अब तक फर्जी प्रमाण पत्रों की स्थिति अगस्त में हसनगंज की निमादपुर में कुल आबादी 5200 के सापेक्ष 5893

नवाबगंज की मकूर पंचायत से कुल आबादी 5000 के सापेक्ष 5320 जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र

संदाना की आबादी 2583 के बीच 67

कोटरा की आबादी लगभग तीन हजार के बीच 903 फर्जी प्रमाण जारी किए गए हैं।