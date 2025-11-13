उन्नाव-लालगंज हाईवे पर काल बना डंपर, टक्कर के बाद टायर के नीचे डेढ़ घंटे दबा रहा बाइक सवार; हाइड्रा से निकाला शव 

संसू, जागरण अचलगंज। गंगा एक्सप्रेससवे निर्माण में मिट्टी ढुलाई के कार्य में लगे डंपर ने बुधवार देर रात उन्नाव-लालगंज हाइवे पर भैसई मोड़ के पास सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी बाइक समेत चला रहा युवक डंपर के आगे हिस्से में टायर और बाडी के नीचे फंस गया।

करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने हाइड्रा की मदद से डंपर की बाडी व टायर के नीचे दबे युवक को बाहर निकाला। एक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि उछलकर दूर गिरने से घायल हुए मौसेरे भाई को कानपुर एलएलआर रेफर किया गया है। रेस्क्यू अभियान के दौरान हाईवे पर आवागमन बाधित रहा। क्षतिग्रस्त डंपर व बाइक को सड़क से हटवाकर पुलिस ने आवागमन सामान्य कराया।

बारासगवर क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा निवासी 35 वर्षीय बुद्धीलाल का छोटा भाई ज्ञान प्रकाश सेना में हैं। वह मौजूदा समय में सदर क्षेत्र में मकान बनाकर रह रहा है। बुधवार शाम बुद्धीलाल बीघापुर के महाई गांव निवासी अपने मौसेरे भाई धनीराम के साथ बाइक से छोटे भाई ज्ञान प्रकाश से मिलने पहुंचे। भोजन करने के बाद देर रात घर के लिए निकले। उन्नाव-लालगंज हाईवे पर भैंसई नौबस्ता गांव के सामने विपरीत दिशा से आ रहे मिट्टी लदे डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

वाहन चला रहे बुद्धीलाल डंपर के दाहिने पहिये के नीचे बाडी में बाइक सहित गए। जबकि पीछे बैठे मौसेरे भाई धनीराम सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब 20 मिनट बाद सीओ बीघापुर मधुप नाथ मिश्र, एसओ राजेश पाठक मौके पर पहुंचे और घायल धनीराम को जिला अस्पताल भिजवाकर हाइड्रा मंगा फंसे बुद्धीलाल को निकालने का प्रयास किया। हादसे के लगभग डेढ़ घंटे आधे घंटे बाद बाइक समेत बुद्धीलाल के शव को बाहर निकाला जा सका। चालक के भागने पर पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया है। एसओ राजेश पाठक ने बता कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छह भाइयों में तीसरे नंबर के थे बुद्धीलाल बुद्धीलाल छह भाइयों में तीसरे नंबर के थे। गांव में खेती कर परिवार का गुजारा चलाते थे। पत्नी सुमन, एक पुत्री व दो पुत्र शव देख कांप गए। अन्य स्वजन भी शव देख बेहाल हो गए। सभी ने डंपर चालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।