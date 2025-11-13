Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौशांबी के कुएं में गिरने से बालक की मौत, अंदर तीन सांप देख गोताखोरों की जवाब दे गई हिम्मत, 4 घंटे चला रेस्क्यू आपरेशन

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:36 PM (IST)

    कौशांबी के गौरए गांव में एक हृदयविदारक घटना घटी, जहाँ एक चार वर्षीय बालक अंकित खेलते समय कुएं में गिर गया। गहरे पानी और कचरे से भरे कुएं में डूबने से उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने चार घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कौशांबी के गौरए गांव स्थित कुएं में गिरे अंकित को बाहर निकालने का प्रयास करते ग्रामीण। जागरण

    संसू, जागरण, गुरौली (कौशांबी)। कौशांबी थाना क्षेत्र के गौरए गांव में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। घर के बाहर स्थित कुएं में गिरने से चार वर्षीय बालक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना के वक्त वह दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। हादसे की जानकारी पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मी व स्थानीय गोताखोरों ने कुएं में कटिया डालकर करीब चार घंटे बाद शव कुएं से बाहर निकाला। बालक की मौत से स्वजन में कोहराम है। पुलिस ने शव कब्जे में लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पड़ोसी के बच्चे संग खेल रहा था मासूम अंकित 

    गौरए गांव निवासी राकेश रैदास मजदूरी करके पत्नी अनीता देवी व चार बच्चों का भरण-पोषण करता है। राकेश के मुताबिक गुरुवार सुबह वह खेत गया था। पत्नी अनीता देवी घर के काम में व्यस्त थी। इसी दौरान सुबह करीब 8.30 बजे उसका दूसरे नंबर का चार वर्षीय बेटा अंकित घर के बाहर पड़ोसी के बच्चे कोमल, सोनाली व दिव्यांशु के साथ खेल रहा था।

    आधे घंटे बाद पहुंची पुलिस फिर बुलाए गए गोताखोर  

    खेलते वक्त अंकित कुएं में गिर गया। अन्य बच्चों ने शोर मचाया तो अनीता भागकर वहां पहुंची। उसके चीखने पर स्थानीय लोगों ने बालक को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। इस पर घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। आधे घंटे बाद मौके पर पहुंचे गुरौली चौकी प्रभारी अजय सिंह ने फायर कर्मियों को खबर देने के साथ ही स्थानीय गोताखोरों की मदद से बालक को बाहर निकलवाने का प्रयास शुरू किया।

    बिल से निकले तीन सांप, कुएं से निकल गए गोताखोर 

    गोताखोर कुएं में उतरे ही थे कि कुएं में बिल से बाहर निकले तीन सांपों को देख वह बाहर आ गए। 10.30 बजे फायर स्टेशन मंझनपुर से दीवान शिव पूजन तिवारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने स्थानीय गोताखोर पीतांबर निषाद के साथ रेस्क्यू शुरू किया।

    कुएं में 30 फीट पानी व कूड़ा-कचरा भरा था  

    कुएं में 30 फीट के करीब पानी भरा होने के साथ ही कूड़ा-करकट था। इस पर टीम के लोग पानी में डुबकी नहीं लगा सके। रस्सी डालकर जाल डाला गया तो अंकित के कपड़ों में कांटा फंस गया। फायर कर्मियों ने शव बाहर निकाला तो स्वजन बिलख पड़े। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 

    इंस्पेक्टर बोले- बालक को निकालने में हुई दिक्कत

    कौशांबी थाने के इंस्पेक्टर केके यादव ने बताया कि कुआं बस्ती के मध्य में स्थित है। उसमें बांस डलवाकर पानी की गहरान नापी गई तो वह 30 फीट थी। इस वजह से बालक को निकालने में दिक्कत हुई। बहरहाल, किसी तरह शव बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त लेखपाल संग घूमते दिखा, इंटरनेट मीडिया पर Video प्रसारित

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में रेल पटरियों के किनारे अवैध बांग्लादेशियों के होने की आशंका पर दबिश, पहचान पत्र मांगे तो कुछ लोग भागने लगे