प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त लेखपाल संग घूमते दिखा, इंटरनेट मीडिया पर Video प्रसारित
प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांछित खालिद जफर का लेखपाल के साथ वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वह लेखपाल और अन्य लोगों के साथ घूमता दिख रहा है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। खालिद पर शूटरों की मदद करने का आरोप है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लेखपाल के साथ उसका क्या संबंध है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रदेश के चर्चित उमेशपाल हत्याकांड के मुकदमे में वांछित चल रहा अभियुक्त खालिद जफर का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह राजस्व लेखपाल समेत कई लोगों के साथ घूमते दिख रहा है। करीब 25 सेकेंड के वीडियो में वह मोबाइल पर बात करते हुए किसी से कुछ कह रहा है। जबकि उसके आगे-पीछे लेखपाल समेत अन्य लोग इधर-उधर टहल रहे हैं। हालांकि दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो पुलिस के पास पहुंचा है, जिसको लेकर छानबीन शुरू हो गई है।
बम-गोली मारकर उमेश पाल की हुई थी हत्या
धूमनगंज में 24 फरवरी 2023 की शाम बम और गोली मारकर उमेशपाल, उसके दो सरकारी गनर की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से पूरे प्रदेश में खलबली मच गई थी। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने हत्याकांड में शामिल माफिया अतीक के बेटे असद, शूटर गुलाम, उस्मान चौधरी और अरबाज को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था।
अतीक-अशरफ की हो चुकी है हत्या
अप्रैल में अतीक और उसके छोटे भाई अशरफ की भी हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में पांच-पांच लाख के इनामी अरमान बिहारी, गुड्डू मुस्लिम और साबिर फरार चल रहे हैं। अतीक की वांछित बीवी शाइस्ता, भयाहू और बहन पर भी इनाम है।
खालिद पर शूटरों का सहयोग देने का आरोप
मुकदमे की विवेचना के दौरान पुलिस ने हत्याकांड में शूटरों का सहयोग करने के आरोप में अतीक के रिश्तेदार खालिद जफर का नाम बढ़ाया। उसकी भी तलाश में छापेमारी करने का दावा किया गया, लेकिन गिरफ्त में नहीं आया। इस बीच बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ।
प्रसारित वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा
प्रसारित वीडियो के साथ दावा किया गया है खालिद जफर कसारी-मसारी क्षेत्र में राजस्व लेखपाल के साथ मौजूद था। यह भी कहा जा रहा है कि लेखपाल के साथ मिलकर अतीक की बेनामी संपत्ति पर कब्जा करना या कुछ और उद्देश्य हो सकता है।
