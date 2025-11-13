Language
    यूपी में दर्दनाक हादसा: बाइक पर सवार थे तीन लोग, उछल कर गिरी महिला को रौंदते निकल गया डंपर

    By Mahesh Prajapati Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:11 PM (IST)

    आटा-इटौरा मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई। अकबरपुर इटौरा से लौट रही एक बाइक सड़क पर फिसल गई, जिससे उस पर सवार तीन लोग गिर पड़े। पीछे से आ रहे एक डंपर ने महिला को रौंद दिया। महिला अपने देवर और सास के साथ मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    देवर व सास के साथ मुंडन कार्यक्रम से वापस लौट रही थी महिला। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण आटा। आटा-इटौरा मार्ग पर गुरुवार की शाम पांच बजे अकबरपुर इटौरा से एक बाइक पर तीन लोग सवार होकर आटा की तरफ आ रहे थे। सड़क का निर्माण होने के कारण गिट्टी पर बाइक फिसल जाने से सवार मां-बेटे व महिला सड़क पर गिर पड़ीं। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने महिला को रौंद दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार अकबरपुर मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। डंपर को कुछ दूरी पर खड़ा कर चालक-क्लीनर भाग निकले।

    जालौन कोतवाली क्षेत्र के अकोढ़ी दुबे निवासी 30 वर्षीय श्रीकुमारी पत्नी रामकुमार वर्मा अपने देवर दिलीप कुमार, सास ठाकुर बेटी के साथ आटा थाना क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर इटौरा भतीजे के मुंडन में शामिल होने गुरुवार को गई थीं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तीनों शाम को एक ही बाइक से जब वापस घर लौट रहे थे, इसी दौरान आटा-इटौरा मार्ग पर बगिया के पास बाइक अचानक फिसल गई। इससे तीनों सड़क पर गिर पड़े।

    इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक डंपर श्रीकुमारी को रौंदते हुए निकल गया। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आटा पुलिस मौके पर पहुंची तब तक डंपर चालक और क्लीनर मौके से भाग चुके थे। पुलिस ने डंपर को सड़क से हटवाया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जोल्हूपुर में ओवरब्रिज निर्माण कार्य चलने के कारण बंद कर दिया गया है।

    अब इसी मार्ग से आटा से इटौरा होते हुए मौरंग लेकर व खाली वाहन निकाले जा रहे हैं। इससे इस मार्ग पर दिन-रात भारी वाहनों की आवाजाही हो रही है। थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि जाम की स्थिति नहीं बनी, डंपर को थाने में खड़ा करा दिया है।

