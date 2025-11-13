Hello Doctor Dainik Jagran: डायबिटीज के साथ 'साइलेंट बीपी' से युवा पीढ़ी में बढ़ रहे दिल के दौरे

प्रो. भुवन चंद्र तिवारी से सुल्तानपुर के 42 वर्षीय रजनीश सिंह ने सवाल किया कि मुझे वर्ष 2013 से डायबिटीज है। तीन वर्ष पहले हार्ट अटैक भी आया था तो एंजियोप्लास्टी हुई। शुगर और बीपी की दवा चल रही है, लेकिन नियंत्रित नहीं है। डाक्टर ने कहा कि अब सर्दी शुरू हो गई है। ऐसे में एक बार खून की सभी जांचें कराकर अपने डाक्टर से मिलें। आपकी दवाओं की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन यह खुद से न करें। सुबह हल्की धूप निकलने पर कम से कम 30 मिनट टहलें। चीनी, मैदा और तली-भुनी वस्तुओं से परहेज करें। अमरूद, कीवी और सेब खा सकते हैं।



सवाल- मुझे डायबिटीज के साथ बीपी भी है। क्या इससे हार्ट अटैक का खतरा है? राजेश सिंह, अमेठी, 39 वर्ष

-बिल्कुल है। ब्लड शुगर और उच्च रक्तचाप दोनों से धमनियां सख्त और संकरी हो जाती हैं, जिससे दिल तक खून का प्रवाह कम हो जाता है। डायबिटीज से खराब कोलेस्ट्राल का स्तर बढ़ सकता है, जो धमनियों में प्लाक का कारण बनता है। डायबिटीज से नसों को भी नुकसान हो सकता है, जिससे दिल की धड़कन प्रभावित होती है। इससे बचाव के लिए डाक्टर की सलाह के अनुसार नियमित अपनी दवाएं लें और ब्लड शुगर व रक्तचाप को नियंत्रित रखें। रोजाना 45 मिनट टहलें।



सवाल- एक दिन क्रिकेट खेलते समय मुझे अचानक सिर दर्द के साथ चक्कर आया। डाक्टर को दिखाया तो ब्लड प्रेशर बढ़ा था। इसके बाद से दवा खा रहा हूं। क्या हमेशा दवा लेना होगा?- अमित सिंह, रायबरेली, 35 वर्ष

-बिल्कुल। जब तक डाक्टर न करें आपको दवा बंद नहीं करना है। डायबिटीज एवं बीपी में दवाएं ताउम्र खाना होता है। साथ ही अपनी दिनचर्या ठीक करें। रोजाना सुबह टहलने की आदत बनाएं। बीपी की निगरानी करें। भोजन में तली-भुनी वस्तुएं न शामिल करें। हरी सब्जी, मौसमी फल का खूब सेवन करें। आठ घंटे की नींद जरूरी है। बेवजह का तनाव न लें।



सवाल- मुझे करीब पांच साल से बीपी है। पिछले वर्ष डायबिटीज भी हो गई। क्या सावधानी बरतें?- राजीव तिवारी, बाराबंकी, 38 वर्ष

-बीपी और डायबिटीज लाइफ स्टाइल डिजीज है। इसलिए दोनों रोग की समय-समय पर जांच करवाएं। डाक्टर के अनुसार नियमित दवाएं लें। स्वस्थ और संतुलित आहार हो। भोजन में पांच ग्राम से अधिक नमक की मात्रा न हो। हर दिन व्यायाम करें और धूमपान व शराब की अधिकता से बचें। यदि दोनों बीमारी नियंत्रित है तो खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन अनियंत्रित होने पर सबसे अधिक नुकसान हार्ट और किडनी को हो सकता है।



सवाल- शुगर और बीपी की दवा ले रहा हूं, लेकिन राहत नहीं है। क्या लोहिया संस्थान में आकर दिखा लें? अमित पाल, सीतापुर, 32 वर्ष

-यदि दवा लेने के बाद ही बीमारी नियंत्रित नहीं है तो इसका मतलब दवा ठीक से काम नहीं कर रही है या दवा की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है। आप एक बार लोहिया संस्थान में दिखा लें, लेकिन तब तक नियमित दवाएं खाते रहें।



सवाल- डायबिटीज के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? कैसे पहचानें की बीपी है? रागिनी पांडेय, सुल्तानपुर, 41 वर्ष

-डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों में बार-बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, थकान महसूस होना, धुंधली दृष्टि, घावों का धीरे-धीरे ठीक होना और बिना कारण वजन कम होना शामिल हैं। अन्य लक्षणों में भूख में वृद्धि, त्वचा में खुजली और हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुन्नता भी है। वैसे बीपी का कोई खास संकेत नहीं है, लेकिन तेज सिरदर्द, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, नाक से खून आना, थकान और धुंधली दृष्टि हाई बीपी के लक्षण हैं। यदि ऐसा हो तो नजरअंदाज न करें। विशेषज्ञ डाक्टर को दिखाएं और इलाज शुरू करें, ताकि अन्य दुष्प्रभाव से बचाव संभव हो।



सवाल- बच्चों में कार्डियक अरेस्ट के क्या कारण हो सकते हैं? माधुरी श्रीवास्तव, लखनऊ, 44 वर्ष

-बच्चों में कार्डियक अरेस्ट जन्मजात हार्ट डिजीज हो सकता है। यदि परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास रहा है तो पांच साल की उम्र में हार्ट की सभी जांच जरूरी है।