Bahraich News: बहराइच में भेड़िया का कहर जारी, गांव में खेल रही बच्ची को जबड़े में दबोच ले गया
Terror Of Maneater Wolf in Bahraich:पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई। भेड़िया के आने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर बच्ची की तलाश शुरू की। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके के चप्पे-चप्पे को खंगाला जा रहा है।
जागरण संवाददाता, बहराइच: मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ के वन विभाग काे सघन निगरानी के निर्देश देने के बाद भी जिले में जंगली जानवराें का कहर जारी है। आदमखाेर हाे चुका भेड़िया गुरुवार काे घर के बाहर खेल रही तीन वर्ष की मासूम को अपने जबड़े में दबोच ले गया।
पीड़ित परिवार की चीख-पुकार सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। इसके बाद पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई। भेड़िया के आने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर बच्ची की तलाश शुरू की। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके के चप्पे-चप्पे को खंगाला जा रहा है।
कैसरगंज रेंज के लोधन पुरवा गांव निवासी संतोष की तीन वर्षीय बेटी जाह्नवी गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे अपने घर के बाहर खेल रही थी। बताया जाता है कि अचानक एक भेड़िया वहां आया और बच्ची को जबड़े में दबोचकर जंगल की ओर भाग गया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और जानवर के पीछे भागे, लेकिन वह गन्ने के खेतों में घुस गया।काफी तलाश के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं लग सका है।
बच्ची के परिवारजन ने बताया कि बच्ची घर के दरवाजे के पास खेल रही थी। तभी भेड़िया धान के खेत से आया। उस समय उनकी दो बहुएं और एक पोता वहां मौजूद थे। इन्हीं तीनों ने भेड़िए को बच्ची को ले जाते हुए देखा और शोर मचाया। लेकिन, तब तक भेड़िया बच्ची को लेकर गायब हो चुका था। फिलहाल, बच्ची की मां बेसुध हैं। पिता संतोष ग्रामीणों और वन विभाग की टीम के साथ उसे खोजने में जुटे हुए हैं। रेंजर ओमकार यादव ने बताया कि टीम मौके पर जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।