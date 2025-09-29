Voter List Verification: यूपी के इस जिले में 100% सर्वे पूरा, तहसील से एकत्र किया जा रहा डाटा

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के चल रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान में घर-घर मतदाताओं के सत्यापन का काम सोमवार को पूरा हो गया। इस दौरान मतदाता बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से दावा करने वालों का भी घर-घर जाकर सत्यापन किया गया।

सर्वे 100 प्रतिशत पूरा हो गया, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वर डाउन होने के नाते डाटा फीडिंग का काम धीमा चला।

देर रात तक अधिकारी व कार्मिक तहसीलों से डाटा एकत्र करने में लगे रहे। अब तक बीएलओ एप के माध्यम से एक लाख 67 हजार प्रविष्टियां की जा चुकी हैं।

2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 19 लाख 37 हजार 642 मतदाता रहे। इनमें डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान कर उन्हें सूची से विलोपित करने, एक जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले युवाओं को मतदाता बनाने, नाम व पता आदि में हुईं त्रुटियों में सुधार के कार्य किए गए।