    Voter List Verification: यूपी के इस जिले में 100% सर्वे पूरा, तहसील से एकत्र किया जा रहा डाटा

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:32 PM (IST)

    सुलतानपुर में पंचायत निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण अभियान में घर-घर सत्यापन का कार्य पूरा हो गया। ऑनलाइन आवेदन करने वालों का भी सत्यापन हुआ। सर्वर खराब होने से डाटा फीडिंग धीमी रही। साल 2021 के पंचायत चुनाव में 19 लाख से अधिक मतदाता थे जिनमें डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने और नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य किया गया। डाटा फीडिंग के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी।

    मतदाता पुनरीक्षण अभियान का 100 प्रतिशत सर्वे का काम पूरा।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के चल रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान में घर-घर मतदाताओं के सत्यापन का काम सोमवार को पूरा हो गया। इस दौरान मतदाता बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से दावा करने वालों का भी घर-घर जाकर सत्यापन किया गया।

    सर्वे 100 प्रतिशत पूरा हो गया, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वर डाउन होने के नाते डाटा फीडिंग का काम धीमा चला।

    देर रात तक अधिकारी व कार्मिक तहसीलों से डाटा एकत्र करने में लगे रहे। अब तक बीएलओ एप के माध्यम से एक लाख 67 हजार प्रविष्टियां की जा चुकी हैं।

    2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 19 लाख 37 हजार 642 मतदाता रहे। इनमें डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान कर उन्हें सूची से विलोपित करने, एक जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले युवाओं को मतदाता बनाने, नाम व पता आदि में हुईं त्रुटियों में सुधार के कार्य किए गए।

    इसके लिए 1160 मतदान केंद्रों के 3012 बूथों पर 1223 बीएलओ लगाए गए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने बताया कि डाटा फीडिंग पूरा होने के बाद ही विलोपित व नए जाेड़े गए नामों के बारे में जानकारी मिल पाएगी।

