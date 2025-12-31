Language
    यूपी के माध्यमिक स्कूलों का नया कैलेंडर जारी, 2026 में इतने दिन खुलेंगे स्कूल; जानें पूरी डिटेल

    By Satya Prakash Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:02 PM (IST)

    माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यूपी के स्कूलों के लिए नया कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत वर्ष भर में 238 दिन पढ़ाई होगी, जबकि 112 दिन अवकाश रहेंगे, जिसमें ग ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण सुलतानपुर। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए कैलेंडर के अनुसार वर्ष भर में 238 दिन स्कूलों में पढ़ाई होगी। गर्मी की छुट्टियों समेत कुल 112 दिन अवकाश रहेगा। इसके अतिरिक्त 15 दिन बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है।

    विभाग की ओर से महिला शिक्षकों को विशेष अवकाश मिलेंगे। विवाहिता महिला शिक्षक को करवाचौथ की छुट्टी मिलेगी। महिला शिक्षकों के प्रार्थनापत्र पर हरितालिका तीज, संकठा चतुर्थी, ललही छठ, अहोई अष्टमी जैसे पर्व पर दो दिनों का अवकाश मिल सकेगा।

    कैलेंडर के अनुसार 21 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां होंगी और पूरे वर्ष 28 दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य को विशेष परिस्थितियों में तीन दिन का अवकाश देने का अधिकार भी दिया गया है।

    इसका विवरण विद्यालय के सूचना पट पर चस्पा किया जाएगा और जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित करना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि कैलेंडर के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।

