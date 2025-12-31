यूपी के माध्यमिक स्कूलों का नया कैलेंडर जारी, 2026 में इतने दिन खुलेंगे स्कूल; जानें पूरी डिटेल

संवाद सूत्र, जागरण सुलतानपुर। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए कैलेंडर के अनुसार वर्ष भर में 238 दिन स्कूलों में पढ़ाई होगी। गर्मी की छुट्टियों समेत कुल 112 दिन अवकाश रहेगा। इसके अतिरिक्त 15 दिन बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है।

विभाग की ओर से महिला शिक्षकों को विशेष अवकाश मिलेंगे। विवाहिता महिला शिक्षक को करवाचौथ की छुट्टी मिलेगी। महिला शिक्षकों के प्रार्थनापत्र पर हरितालिका तीज, संकठा चतुर्थी, ललही छठ, अहोई अष्टमी जैसे पर्व पर दो दिनों का अवकाश मिल सकेगा।