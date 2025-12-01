UP Board Exam 2026: यहां पड़ेगा आपका एग्जाम सेंटर, जारी हो गई लिस्ट; 4 दिसंबर तक कर लें ये काम
सुलतानपुर में आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए 104 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23 कम हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि परीक्षा केंद्रों से संबंधित आपत्तियां 4 दिसंबर तक ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती हैं। वर्ष 2025-26 की परीक्षा में 76694 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि पिछले वर्ष 79666 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इस बार 2912 परीक्षार्थी कम हैं।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। आपत्तियों के सत्यापन के बाद जनपद स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति के अनुमोदन पर इस बार जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए 104 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। सत्र 2024-25 में यूपी बोर्ड की ओर से जिले में 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पिछले बार की तुलना में इस बार 23 परीक्षा केंद्र कम बनाए गए हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक एसपी सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के संबंध में आपत्तियों एवं शिकायतों से संबंधित प्रत्यावेदन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आनलाइन पोर्टल पर चार दिसंबर तक दर्ज कराए जा सकते हैं।
परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी भी विद्यार्थी या अभिभावक को शिकायत हाेने पर वह भी विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से अपनी आपत्तियां या शिकायतें बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।
वर्ष 2025-26 की बोर्ड परीक्षा में कुल 76694 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इनमें हाईस्कूल में 39942 रेगुलर तथा 180 प्राइवेट परीक्षार्थी (कुल 40,122) पंजीकृत हैं। वहीं, इंटर में 35643 रेगुलर तथा 929 प्राइवेट परीक्षार्थी (कुल 36572) शामिल हैं। वर्ष 2024-25 की परीक्षा में कुल 79666 परीक्षार्थी पंजीकृत थे।
इसमें हाईस्कूल 39,785 तथा इंटर में 39,881 परीक्षार्थी शामिल थे। पिछली बार की तुलना में इस बार 2912 परीक्षार्थी कम होंगे। वर्ष 2023-24 की बोर्ड परीक्षा में 80,497 परीक्षार्थी शामिल हुए थे।
