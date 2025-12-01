UP Board 2026 परीक्षा को लेकर लेटेस्ट अपडेट, परिषद की वेबसाइट पर अपलोड हो गई ये लिस्ट

जागरण संवाददाता, मेरठ। माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र प्रयागराज ने वर्ष-2026 की यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए केंद्रों की सूची प्रस्तावित कर दी है। जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 99 केंद्र प्रस्तावित किए हैं। प्रस्तावित केंद्रों पर चार दिसंबर तक आनलाइन आपत्ति मांगी गई है। जिले से परीक्षा में करीब 78 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, वर्ष-2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए 102 केंद्र बनाए गए थे। यूपी बोर्ड की वर्ष-2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आगामी 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। यह परीक्षाएं आगामी 12 मार्च तक चलेंगी। परिषद ने परीक्षा के लिए जिले के 99 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए हैं।

वर्ष-2025 की परीक्षा के लिए 102 केंद्र बनाए गए थे। परिषद ने केंद्रों की सूची जारी करते हुए डीएम की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के परीक्षण एवं अनुमोदन के लिए यह सूची परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी है।

जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने जिले के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय व स्ववित्त पोषित के प्रधानाचार्यों को प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों को लेकर आदेश जारी किए हैं। कहा है कि यदि चयनित किए केंद्रों को लेकर कोई आपत्ति हो तो अपना आनलाइन प्रत्यावेदन माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ही चार दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। डीआइओएस ने छात्र आवंटन के साथ परीक्षा केंद्रों की सूची प्रधानाचार्यों को भेजी है।