Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Board Exam 2026: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी की 71 परीक्षा केंद्रों की सूची, प्रिंसिपल दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

    By Julfequar Haider Khan Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 71 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की है। प्रधानाचार्य इन केंद्रों पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटा है और परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी की 71 परीक्षा केंद्रों की सूची।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी चल रही है। जनपद में वर्ष 2026 में कुल 47,550 परीक्षार्थी पंजीकृत किये गए हैं। उनके परीक्षा के लिए परिषद ने आनलाइन प्रक्रिया से चयनित 71 परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार कर ली है। यह सूची प्रधानाचार्यों को भेज दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यदि किसी प्रधानाचार्य को किसी तरह की आपत्ति हो तो वह चार दिसंबर की शाम पांच बजे तक अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित ई-मेल आईडी boardexam2024.sonbhadra@gmail.com एवं upmsp.edu.in पर दे सकते हैं।

    जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा केेंद्रों का चयन आनलाइन प्रक्रिया से किया है। अब उस पर आपत्ति मांगी गई है। यदि किसी ने निर्धारित समयावधि में आपत्ति नहीं डाला तो संबंधित परीक्षा केंद्रों की सूची अंतिम रूप से जारी कर दी जाएगी।

    निर्धारित समयावधि के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति, शिकायत किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नही की जायेगी। बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का समय लगभग दो माह शेष है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में परीक्षार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है।

    इस वर्ष बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा के लिए 27,071 परीक्षार्थियों का पंजीकरण हुआ है जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 20,479 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं। पिछले वर्ष हाईस्कूल में 25,579 परीक्षार्थी जबकि इंटरमीडिएट में 19,720 परीक्षार्थी पंजीकृत थे।