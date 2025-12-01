UP Board Exam 2026: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी की 71 परीक्षा केंद्रों की सूची, प्रिंसिपल दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी चल रही है। जनपद में वर्ष 2026 में कुल 47,550 परीक्षार्थी पंजीकृत किये गए हैं। उनके परीक्षा के लिए परिषद ने आनलाइन प्रक्रिया से चयनित 71 परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार कर ली है। यह सूची प्रधानाचार्यों को भेज दी गई है।

यदि किसी प्रधानाचार्य को किसी तरह की आपत्ति हो तो वह चार दिसंबर की शाम पांच बजे तक अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित ई-मेल आईडी boardexam2024.sonbhadra@gmail.com एवं upmsp.edu.in पर दे सकते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा केेंद्रों का चयन आनलाइन प्रक्रिया से किया है। अब उस पर आपत्ति मांगी गई है। यदि किसी ने निर्धारित समयावधि में आपत्ति नहीं डाला तो संबंधित परीक्षा केंद्रों की सूची अंतिम रूप से जारी कर दी जाएगी।

निर्धारित समयावधि के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति, शिकायत किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नही की जायेगी। बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का समय लगभग दो माह शेष है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में परीक्षार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है।