माघ मेले के चलते सुलतानपुर में रहेगा रूट डायवर्जन, इन वाहनों की शहर में होगी नो एंट्री

संवाद सूत्र, जागरण सुलतानपुर। प्रयागराज में माघ मेला- 2026 के आयोजन को देखते हुए जिले में रूट डायवर्जन किया जाएगा। सुलतानपुर-प्रतापगढ़-प्रयागराज मार्ग पर जाम की समस्या को रोकने के लिए भारी वाहनों, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष माल वाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

पयागीपुर चौराहा व लंभुआ के चौकिया मोड़ से भारी वाहनों को ढकवा के रास्ते जौनपुर की तरफ डायवर्जन किया गया है।

क्षेत्राधिकारी यातायात के अनुसार तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा पर यातायात डायवर्जन जान जनवरी को प्रात: आठ बजे या भीड़ समाप्ति तक किया जाएगा।

15 जनवरी को मकर संक्रांति व 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 13 जनवरी की रात आठ बजे से 19 जनवरी रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगा। 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर 21 जनवरी की रात आठ बजे से 24 जनवरी तक सुबह आठ बजे।