    माघ मेले के चलते सुलतानपुर में रहेगा रूट डायवर्जन, इन वाहनों की शहर में होगी नो एंट्री

    By Satya Prakash Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:28 PM (IST)

    प्रयागराज में माघ मेला-2026 के मद्देनजर सुलतानपुर में रूट डायवर्जन लागू होगा। सुलतानपुर-प्रतापगढ़-प्रयागराज मार्ग पर जाम से बचने के लिए भारी वाहनों और ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण सुलतानपुर। प्रयागराज में माघ मेला- 2026 के आयोजन को देखते हुए जिले में रूट डायवर्जन किया जाएगा। सुलतानपुर-प्रतापगढ़-प्रयागराज मार्ग पर जाम की समस्या को रोकने के लिए भारी वाहनों, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष माल वाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

    पयागीपुर चौराहा व लंभुआ के चौकिया मोड़ से भारी वाहनों को ढकवा के रास्ते जौनपुर की तरफ डायवर्जन किया गया है।
    क्षेत्राधिकारी यातायात के अनुसार तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा पर यातायात डायवर्जन जान जनवरी को प्रात: आठ बजे या भीड़ समाप्ति तक किया जाएगा।

    15 जनवरी को मकर संक्रांति व 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 13 जनवरी की रात आठ बजे से 19 जनवरी रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगा। 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर 21 जनवरी की रात आठ बजे से 24 जनवरी तक सुबह आठ बजे।

    एक फरवरी को माघ पूर्णिमा पर 29 जनवरी से दो फरवरी को सुबह आठ बजे तक। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर 13 फरवरी से रात आठ बजे से 16 फरवरी को सुबह आठ बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

